Управление государственной охраны закупило внедорожники по 1 миллиону за штуку

Управление государственной охраны Украины 13 ноября по результатам тендера заказало ООО "Нико Центр Киев" три новых легковых автомобиля специализированного назначения за 3,3 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе ProZorro.

Согласно условиям договора, до конца года для перевозки личного состава с оружием и средствами защиты поставят три автомобиля спецназначения производства ООО "Спец-Ком-Сервис" на базе внедорожника Mitsubishi Pajero Sport Intense TD MT 2.4 2019-2020 годов выпуска по 1,1 млн грн за штуку.

Автомобили будут иметь дизельный двигатель класса Евро 5 объемом 2,4 л, механическую коробку передач, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего обзора, системы активной безопасности, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, коленную подушку безопасности водителя , шторки безопасности обоих рядов, металлическую защиту двигателя и трансмиссии и тому подобное.

Дополнительно предусмотрено сигнально-громкоговорящее устройство, проблесковые маячки спереди и уровень тонировки окон салона, достаточный для маскировки личного состава.

Гарантийный срок на автомобили составляет пять лет или 100 тыс. км пробега.

В салонах такой Mitsubishi Pajero Sport Intense без спецоборудования стоит 1,08 млн грн.

Стоимость договора лишь на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупки.

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Единственным конкурентом победителя тендера с такими же автомобилями производства того же "Спец-Ком-Сервис" было броварское ООО "Арма Моторс", причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

Учредителями фирмы-соперника является Роман Казанко и ООО "Компания по управлению активами "Инвестиум", которое в свою очередь принадлежит Евгению Колчину и ООО "БС Консалтинг" Романа Реброва. КУА действует в интересах венчурных фондов "Инвестиум" и "Инвестиум Дуо".

"Нико Центр Киев" принадлежит ООО "Компания по управлению активами "Ковин Капитал" Владимира Гнатишина и Светланы Сосновской и ООО" Нико Авто Холдинг (Украина)" кипрской "Нико Холдинг энд Инвестмент Лимитед" Ивана Николайчука из Великобритании.