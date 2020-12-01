Нацбанк исключил из госреестра четыре финансовых учреждения (обновлено)

Национальный банк Украины исключил из Государственного реестра финансовых учреждений АО "Гарант-система", ООО "Финансовая компания "Динеро", ООО "Укрпозыка" и ПТ "Ломбард Хохич М.Д. и компания" на основании их заявлений.

Как сообщает пресс-служба регулятора, решение об исключении соответствующих учреждений комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финуслуг НБУ принял на заседании 27 ноября.

Регулятор отметил, что ООО "Финансовая компания "Динеро" и ООО "Укрпозыка" в ноябре аннулировании свои лицензии на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита.

Указывается, что также по собственной инициативе аннулирована лиценция "Ломбарда Хохич М.Д. и компания", чей объем активов по состоянию на 30 сентября 2020 года составлял 1,1 млн грн, или 0,03% от общего объема активов ломбардов (4,1 млрд грн).

Согласно сообщению, все лицензии АО "Гарант-система" были аннулированы в сентябре в связи с решением акционеров компании об изменении основных видов деятельности на те, которые не связаны с обслуживанием в сфере страхования.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником ООО "Финансовая компания "Динеро" и ООО "Укрпозыка" является Айгарс Кесенфелдс. Уставный капитал финкомпаний составляет 81,4 млн грн и 96 млн грн соответственно. В то же время широко рекламируемый сервис микрокредитов "Динеро" сейчас работает через другую фирму, собственником которой также является Кесенфелдс – "Инстафинанс".

Конечным бенефициарным собственником компании "Гарант-система" являются Олег Петренко и Нина Кириллова. Уставный капитал компании составляет 30 млн грн.

Согласно резерву, конечным бенефициарным собственником "Ломбард Хохич М.Д. и компания" является Виталий Хохич, а уставный капитал компании составляет 1 млн грн.