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Новини Бюджет-2020
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План поступлений в госбюджет впервые с весны выполнен на 100%, – Казначейство

План поступлений в госбюджет впервые с весны выполнен на 100%, – Казначейство

Поступления в государственный бюджет в январе-ноябре 2020 года составили 944,73 млрд грн при плане в 944,98 млрд грн, таким образом план поступлений выполнен почти на 100%, отставание составляет всего 253,4 млн грн.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Государственной казначейской службы по состоянию на 30 ноября.

Согласно данным Казначейства, поступления госбюджета по итогам 11 месяцев 2020 года на 45,02 млрд грн или на 5% превышают показатели за аналогичный период 2019 года.

В том числе в ноябре 2020 года в госбюджет поступило 102,29 млрд грн, что на 8,67 млрд грн или на 9,3% больше плана и на 13,5 млрд грн или на 15,2% больше, чем в ноябре 2019 года.

При этом налоговые поступления составили 53,33 млрд грн, что на 5,53 млрд или на 11,6% больше плана. Таможня обеспечила перечисления в бюджет в сумме 29,79 млрд грн, выполнив план впервые с весны.

Как сообщалось, по данным Госказначейства, поступления государственного бюджета в январе-июне 2020 года составили 519,45 млрд грн, что на 34,08 млрд грн или на 6,2% меньше плана.

Напомним, в апреле Верховная Рада внесла изменения в закон о госбюджета на 2020 год, сократив плановые доходы на 119,7 млрд грн по сравнению с утвержденной изначально версией закона – до 975,83 млрд грн. В том числе общего фонда – до 855,4 млрд грн. 

Автор: 

держбюджет (1568) Держказначейство (203) Держприкордонслужба ДПСУ (606) Державна митна служба (468)


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Топ коментарі
+5
Выполнили после секвестра приберегите эти сказки для лохов.Да а деньги где??
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01.12.2020 22:00
+4
А зачем? Они сами о себе лучше всех расскажут. Для непонятливых, покажут жирный зад в авто. Это во-первых. А во-вторых, деньги где?
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01.12.2020 20:58
+2
Как видите зелохи верят
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02.12.2020 11:25
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Фейкометiв позакладало. Бiда яка сталась- нема чого наплести про клятих зебiлiв .
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01.12.2020 20:52 Відповісти
А зачем? Они сами о себе лучше всех расскажут. Для непонятливых, покажут жирный зад в авто. Это во-первых. А во-вторых, деньги где?
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01.12.2020 20:58 Відповісти
Выполнили после секвестра приберегите эти сказки для лохов.Да а деньги где??
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01.12.2020 22:00 Відповісти
Как видите зелохи верят
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02.12.2020 11:25 Відповісти
бу-го-го ви зебіли любого найвидатнішого фейомета перефекометите за явною перевагою
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02.12.2020 09:01 Відповісти
Добре ...
Не вказано скільки коштів є на рахунку казначейства на 01.12.20 ...
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01.12.2020 22:34 Відповісти
ввп в глибокому мінусі, падіння виробництва, падіння торгівлі, падіння надання послуг... і тут **** і почали перевиконувати...
у мене питання за рахунок чого? то шо вперше таможня виконала план се чудово, а хто ще там так ****** наперевиконував шо раптом всі дірки закрились?
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02.12.2020 08:59 Відповісти
Мабуть багато грошей надiйшло вiд ФОПiв.
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02.12.2020 12:35 Відповісти
проще
то они срезали план до уровня, при котором его можно кое-как вытянуть.
денег по прежнему нет, но зато зебилы читают "100 % !!!!!" - и довольны
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02.12.2020 15:11 Відповісти
та я хз, вони ж там зрізають по з рази на тиждень, хіба ж за усіма їх зашкварами услідкуєш
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02.12.2020 16:07 Відповісти
Чёт не понятно, и план выполнили, и даже поступления больше, чем в прошлом году (как?) а где деньги то, Зин?
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02.12.2020 10:07 Відповісти
Зелена жаба з'їла.
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02.12.2020 13:04 Відповісти

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