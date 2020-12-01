Нацкомиссия пересмотрит тарифы поставщиков универсальных услуг на рынке электроэнергии
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, планирует установить новые тарифы 25 поставщиков универсальных услуг (ПУУ) на 2021 год.
Соответствующие проекты постановлений внесены в повестку дня заседания комиссии 2 декабря, передает Интерфакс-Украина.
Самый высокий процент роста тарифа на следующий год по сравнению с действующим – плюс 60,86% – составит для ООО "Донецкие энергетические услуги": со 106,94 грн/МВт-ч до 172,03 грн/МВт-ч. Самое большое снижение тарифа – на 40,6% – по сравнению с актуальным, действующим с 1 октября 2002 года после пересмотра регулятором, наблюдается для ООО "Тернопольэлектропостач": со 151,85 грн/МВт-ч до 90,11 грн/МВт-ч.
Согласно пояснительной записке к проекту постановления, тарифы ПУУ, которые вступают в действие с 1 января 2021 года, откорректированы, в частности, с учетом прогнозного индекса потребительских цен в размере 108,1%. Кроме того, ряд статей, по которым рассчитывается тариф, учитывают фактические затраты компаний за девять месяцев 2020 года, а также увеличение или уменьшение численности персонала.
Перечень компаний поставщиков универсальных услуг, для которых планируются новые тарифы с 1 января 2021г.
|№
|Поставщик универсальных услуг
|Актуальный тариф ПУУ, грн/МВт-ч, без НДС*
|Тариф с 1 января 2021г, грн/МВт-ч, без НДС
|Процент изменения, %
|1
|ООО "Энера Винница"
|79,98
|96,11
|+20,1
|2
|ООО "Волыньэлектросбыт"
|64,48
|81,07
|+25,7
|3
|ООО "Днепровские энергетические услуги"
|121,49
|77,19
|-36,5
|4
|ООО "Донецкие энергетические услуги"
|106,94
|172,03
|+60,86
|5
|ООО "Житомирская областная энергоснабжающая компания"
|120,92
|104,45
|-13,7
|6
|ООО "Закарпатьеэнергосбыт"
|106,94
|81,64
|-23,6
|7
|ООО "Запорожьеэнергосбыт"
|67,21
|82,53
|+22,7
|8
|ООО "Киевские энергетические услуги"
|69,98
|87,91
|+25,6
|9
|ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания"
|90,15
|54,76
|-39,2
|10
|ООО "Кировоградская областная ЭК"
|117,41
|92,85
|-20,9
|11
|ООО "Энера Восток" (Луганская обл.)
|131,83
|166,29
|+26,1
|12
|ООО "Львовэнергосбыт"
|101,50
|78,26
|-22,9
|13
|ТОВ "Николаевская энергоснабжающая компания"
|62,16
|99,94
|+60,77
|14
|ООО "Одесская областная энергоснабжающая компания"
|97,74
|66,43
|-32,03
|15
|ООО "Полтаваэнергосбыт"
|83,63
|109,64
|+31,1
|16
|ООО "Прикарпатьеэнерготрейд"
|129,95
|99,90
|-23,12
|17
|ООО "Ривненская областная энергоснабжающая компания"
|50,29
|74,61
|+48,35
|18
|ООО "Энера Суммы"
|93,06
|145,67
|+56,53
|19
|ООО "Тернопольэлектропостач"
|151,85
|90,11
|-40,6
|20
|ЧАО "Харьковэнергосбыт"
|60,05
|81,46
|+35,6
|21
|ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания"
|76,77
|73,26
|-4,57
|22
|ООО "Хмельницкэнергосбыт"
|111,88
|80,69
|-27,87
|23
|ООО "Черкассыэнергосбыт"
|122,04
|88,52
|-27,46
|24
|ООО "Черновицкая областная энергоснабжающая компания
|100,52
|70,69
|-29,67
|25
|ООО "Энера Чернигов"
|89,24
|105,84
|+18,6
Тарифы ряда ПУУ были пересмотрены Регулятором на протяжении года, для расчетов взяты актуальные тарифы, действующие на 1 декабря 2020 года.
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