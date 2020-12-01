Нацкомиссия пересмотрит тарифы поставщиков универсальных услуг на рынке электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, планирует установить новые тарифы 25 поставщиков универсальных услуг (ПУУ) на 2021 год.

Соответствующие проекты постановлений внесены в повестку дня заседания комиссии 2 декабря, передает Интерфакс-Украина.

Самый высокий процент роста тарифа на следующий год по сравнению с действующим – плюс 60,86% – составит для ООО "Донецкие энергетические услуги": со 106,94 грн/МВт-ч до 172,03 грн/МВт-ч. Самое большое снижение тарифа – на 40,6% – по сравнению с актуальным, действующим с 1 октября 2002 года после пересмотра регулятором, наблюдается для ООО "Тернопольэлектропостач": со 151,85 грн/МВт-ч до 90,11 грн/МВт-ч.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, тарифы ПУУ, которые вступают в действие с 1 января 2021 года, откорректированы, в частности, с учетом прогнозного индекса потребительских цен в размере 108,1%. Кроме того, ряд статей, по которым рассчитывается тариф, учитывают фактические затраты компаний за девять месяцев 2020 года, а также увеличение или уменьшение численности персонала.

Перечень компаний поставщиков универсальных услуг, для которых планируются новые тарифы с 1 января 2021г.

№ Поставщик универсальных услуг Актуальный тариф ПУУ, грн/МВт-ч, без НДС* Тариф с 1 января 2021г, грн/МВт-ч, без НДС Процент изменения, % 1 ООО "Энера Винница" 79,98 96,11 +20,1 2 ООО "Волыньэлектросбыт" 64,48 81,07 +25,7 3 ООО "Днепровские энергетические услуги" 121,49 77,19 -36,5 4 ООО "Донецкие энергетические услуги" 106,94 172,03 +60,86 5 ООО "Житомирская областная энергоснабжающая компания" 120,92 104,45 -13,7 6 ООО "Закарпатьеэнергосбыт" 106,94 81,64 -23,6 7 ООО "Запорожьеэнергосбыт" 67,21 82,53 +22,7 8 ООО "Киевские энергетические услуги" 69,98 87,91 +25,6 9 ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания" 90,15 54,76 -39,2 10 ООО "Кировоградская областная ЭК" 117,41 92,85 -20,9 11 ООО "Энера Восток" (Луганская обл.) 131,83 166,29 +26,1 12 ООО "Львовэнергосбыт" 101,50 78,26 -22,9 13 ТОВ "Николаевская энергоснабжающая компания" 62,16 99,94 +60,77 14 ООО "Одесская областная энергоснабжающая компания" 97,74 66,43 -32,03 15 ООО "Полтаваэнергосбыт" 83,63 109,64 +31,1 16 ООО "Прикарпатьеэнерготрейд" 129,95 99,90 -23,12 17 ООО "Ривненская областная энергоснабжающая компания" 50,29 74,61 +48,35 18 ООО "Энера Суммы" 93,06 145,67 +56,53 19 ООО "Тернопольэлектропостач" 151,85 90,11 -40,6 20 ЧАО "Харьковэнергосбыт" 60,05 81,46 +35,6 21 ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания" 76,77 73,26 -4,57 22 ООО "Хмельницкэнергосбыт" 111,88 80,69 -27,87 23 ООО "Черкассыэнергосбыт" 122,04 88,52 -27,46 24 ООО "Черновицкая областная энергоснабжающая компания 100,52 70,69 -29,67 25 ООО "Энера Чернигов" 89,24 105,84 +18,6

Тарифы ряда ПУУ были пересмотрены Регулятором на протяжении года, для расчетов взяты актуальные тарифы, действующие на 1 декабря 2020 года.