"Турбоатом" изготовил основную часть турбоустановки для третьего блока ХАЭС

Харьковское АО "Турбоатом" уже изготовило основную часть турбоустановки для энергоблока №3 (ВВЭР-1000) Хмельницкой АЭС, идет подготовка к изготовлению вспомогательного тепломеханического оборудования машзала энергоблока.

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома".

Как сообщается, по результатам рабочего совещания со специалистами "Турбоатома" определены объемы дальнейшего изготовления и поставки тепломеханического оборудования для достройки энергоблоков ХАЭС.

"Со своей стороны "Турбоатом" готов выступить комплектным поставщиком турбинной установки, генераторов, систем контроля и регулирования турбины и вспомогательного оборудования машзалов для энергоблоков №3 и №4 ХАЭС", - отметил первый заместитель генерального директора, директор по новым ядерным установкам обособленного подразделения "Атомпроектинжиниринг" НАЭК "Энергоатом" Юрий Черепанов.

Во время совещания также обсуждались вопросы локализации производства оборудования для машзалов третьего и четвертого блоков ХАЭС с учетом возможностей украинских предприятий.

Представители "Турбоатома" проинформировали специалистов АПИ о проведении переговоров с потенциальным поставщикам генераторов для строительства блоков, среди которых украинское ГП "Электротяжмаш", а также ведущие зарубежные производители оборудования. В частности, компании General Electric Power, Mitsubishi, Toshiba, Siemens, Doosan и Dongfang Electric.

Черепанов подчеркнул, что турбоустановки К-1100-5.9/25 которые "Турбоатом" изготовит для третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС, в комплексе с использованием модернизированного тепломеханического оборудования позволят в дальнейшем повысить мощность энергоблоков до 110% установленной мощности.

Представитель АПИ отдельно подчеркнул, что все оборудование для энергоблоков №3 и №4 ХАЭС производиться с учетом новейших национальных и мировых требований к безопасности эксплуатации атомных электростанций.

"На энергоблоках, еще на этапах проектирования и строительства, будут внедрены все те меры, которые предусмотрены Комплексной (сводной) программой повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций Украины (КСПБ). То есть те модернизации и обновления оборудования, что выполнялись на действующих энергоблоках украинских АЭС с целью повышения их безопасности и эффективности в течение последних 10 лет отдельными этапами, будут изначально внедрены на третьем и четвертом энергоблоках ХАЭС. В частности, будет улучшена эффективность и надежность оборудования второго контура энергоблоков, в том числе и благодаря установлению разработанных "Турбоатомом" конденсаторов "блочно-модульного" исполнения типа К-38080 с трубными системами с коррозионно-стойкого материала", - уточнил Черепанов.

Он также отметил, что третий и четвертый блоки ХАЭС будут также иметь возможность работать в режиме регулирования мощности, что крайне важно для суточного регулирования мощности объединенной энергосистемы Украины.

Как сообщалось. 22 сентября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики", которым в частности предусмотрено достройку энергоблоков №3 и №4 ХАЭС.

Энергоблок №3 ХАЭС начали строить в сентябре 1985 года, №4 - в июне 1986 года. Оба блока запроектированы на текущую мощность 1000 МВт, с реакторной установкой ВВЭР-1000/В-320. Несмотря на строительную готовность третьего блока на 75% (смонтировано около 85 единиц оборудования) и четвертого - на 28%, в 1990 году из-за "постчернобыльского" моратория на строительство новых АЭС проект приостановили.

Для Украины вопрос достройки двух энергоблоков ХАЭС является стратегически важным, так как это будет способствовать энергетической безопасности нашего государства, доступности тарифа на электроэнергию для потребителей, устойчивости энергосистемы. Кроме того, речь идет о создании тысяч новых рабочих мест, что ощутимо улучшит социально-экономическое развитие региона расположения ХАЭС, а также регионов Украины в которых размещены заводы-производители оборудования для энергоблоков АЭС, которые строятся.