Российский трубоукладчик может начать достройку "Северного потока 2" в субботу

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" может начать работы по достройке газопровода "Северный поток 2" 5 декабря, именно с этого срока действует разрешение, сообщила представитель германского Федерального ведомства судоходства и гидрографии BSH Мерле Мансфельд.

"По нашим актуальным данным, "Северный поток 2" планирует использовать "Академика Черского", - цитирует Мансфельд Интерфакс.

"Разрешение на строительство выдано с 5 декабря, работы на декабрь согласованы", - добавила представитель ведомства.

По ее словам, на строительство с января по апрель разрешение пока не выдано.

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами после того, как США наложили санкции на оператора проекта, компанию Nord Stream 2. Из-за этих санкций работу остановил подрядчик - швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы. В прокладке труб были задействованы три судна компании - Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia.

После этого "Газпром" решил задействовать собственный трубоукладчик - модернизированное в Находке судно "Академик Черский".

Тем временем в немецкий порт Мукран, где находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2", направляются российские суда, способные участвовать достройке газопровода "Северный поток-2", следует из данных международной системы позиционирования морских судов.

Во вторник днем из порта "Калининград" в Балтийское море вышли сразу два судна, которые могут быть задействованы для строительства "Северного потока 2". Это многофункциональное ледокольное судно "Владислав Стрижов" и судно обеспечения, заводчик якорей "Иван Сидоренко". Они следуют в немецкий порт Мукран.

Эти суда способны обеспечивать работу трубоукладчика "Академик Черский", который станет основным строителем подводного газопровода.

В настоящее время "Академик Черский" находится на траверзе Курской косы в окружении других судов обеспечения, которые постоянно маневрируют. У части из них отключена система позиционирования, что не позволяет определить их названия. Однако, она включена на специализированных судах "Умка", "Финвал" и "Балтийский исследователь".

Экипажи флотилии отрабатывают совместную работу по прокладке газопровода. Часть из кораблей, и в первую очередь "Академик Черский", будет впервые задействована в таком строительстве.

Ранее "Академик Черский", совершил переход на Балтику из Владивостока и длительное время стоял в немецком порту Мукран, где также была ошвартована баржа-трубоукладчик "Фортуна". Затем он пришел на рейд Балтийска, провел слёживание и вернулся в Германию. В ноябре он вновь пришел к Куршской косе вместе с кораблями сопровождения.

В середине октября в интервью журналу "Газпром" заместитель председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова сообщала: "Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него".

"Для строительства газопровода получены все необходимые разрешения. А совсем недавно Датское энергетическое агентство выдало и разрешение на эксплуатацию участка газопровода, проходящего на шельфе страны", - добавила Бурмистрова.