Количество рейдерских захватов в Украине превысило прошлогодние показатели

За 10 месяцев текущего года зафиксировано почти столько же случаев рейдерства в Украине, как в за весь 2019 год.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

За 10 месяцев 2020 в Украине произошло 751 рейдерский захватов. Это почти столько же, сколько за весь предыдущий год - в 2019 году было зафиксировано 766 дел о рейдерстве.

Если темпы рейдерских захватов не снизятся, то в 2020 году количество рейдерства вырастет на 20%.

71 дело касается противоправного завладения имуществом предприятия, учреждения, организации, (статья 206, часть 2), 562 - подделка документов (статья 206), 118 - противодействие законной деятельности (статья 205). В 2020 году ежемесячно происходило в среднем 75 рейдерских захватов.

"Ежегодно до суда доходит менее 43% случаи дел о рейдерстве. Из хороших новостей - правоохранительные органы в 2020 начали работать лучше в этом направлении. В этом году на 45% больше дел передано в суд и на 35% больше подозрений вручено", - комментирует Алексей Иванкина, основатель Опендатабот.