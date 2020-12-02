СБУ задержала на взятке инспектора Галицкой таможни

СБУ задержала инспектора таможенного поста "Яворив" Галицкой таможни за систематическое получение неправомерной выгоды от водителей.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в течение смены таможенник получал неправомерную выгоду в размере от 60 тыс. грн.

При этом на своем посту он проработал всего 1,5 месяца, за это время задокументировано его 15 дежурств.

Правоохранители задержали подозреваемого во время получения очередной взятки.

Как установило следствие, злоумышленник организовал коррупционную схему при таможенном оформлении авто. За фиксированную сумму средств он обеспечивал беспрепятственный пропуск транспортных средств через таможенную границу.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Проверяется причастность руководящего звена таможенного поста в коррупционной деятельности.