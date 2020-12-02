Рада ввела штрафы за продажу электронных сигарет несовершеннолетним

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3628 о запрете продажи электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева лицам, не достигшим 18 лет.

За соответствующий законопроект проголосовали 309 нардепов при необходимых 226 голосах, передает БизнесЦензор .

Законопроект также вводит ответственность за продажу несовершеннолетним электронных сигарет, жидкостей, используемых в них.

Так, нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемых в электронных сигаретах, табачными изделиями для электрического нагрева влечет наложение штрафа от четырехсот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан (6,8 тыс. грн – 13,6 тыс. грн).