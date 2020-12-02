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Новини Інновації в енергетиці
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Бельгия запустила крупнейший ветропарк в Северном море

Бельгия запустила крупнейший ветропарк в Северном море

У побережья бельгийского города Остенде достроили самую большую ветряную электростанцию ​​Северного моря.

Последняя ветряная турбина проекта SeaMade, который реализует группа компаний Dema, была установлена ​​в воскресенье утром, 29 ноября, в присутствии министра энергетики Тинне Ван дер Стратен.

ВЭС мощностью 487 МВт состоит из 8,4-мегаваттных турбин. Предусматривается, что морская ветроэлектростанция SeaMade будет производить около 10% всей электроэнергии необходимой стране и сможет генерировать электроэнергию для обеспечения энергопотребностей 485 тыс. домохозяйств в Бельгии.

В проект инвестировано 1,3 млрд евро.

"Бельгия занимает четвертое место в мире в сфере морской ветроэнергетики. В настоящее время в море производится всего 8 ТВт-ч электроэнергии. Этой электроэнергии достаточно для энергообеспечения около 2,2 млн домашних хозяйств", – написала Тинне Ван дер Стратен в своем Тwitter.

Grootste windpark op zee klaar voor gebruik. Wind op zee draagt meer dan ooit bij tot energiezekerheid. In totaal wordt nu 8 TWh geproduceerd op zee, het verbruik van ongeveer 2,2 miljoen gezinnen.
🙏Toegewijde teams van @Otary14 en @DEMEgroup pic.twitter.com/j8CnrYANyr

— Tinne Van der Straeten (@TinneVdS) November 29, 2020

Джерело:  brusselstimes.com
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