Бельгия запустила крупнейший ветропарк в Северном море
У побережья бельгийского города Остенде достроили самую большую ветряную электростанцию Северного моря.
Последняя ветряная турбина проекта SeaMade, который реализует группа компаний Dema, была установлена в воскресенье утром, 29 ноября, в присутствии министра энергетики Тинне Ван дер Стратен.
ВЭС мощностью 487 МВт состоит из 8,4-мегаваттных турбин. Предусматривается, что морская ветроэлектростанция SeaMade будет производить около 10% всей электроэнергии необходимой стране и сможет генерировать электроэнергию для обеспечения энергопотребностей 485 тыс. домохозяйств в Бельгии.
В проект инвестировано 1,3 млрд евро.
"Бельгия занимает четвертое место в мире в сфере морской ветроэнергетики. В настоящее время в море производится всего 8 ТВт-ч электроэнергии. Этой электроэнергии достаточно для энергообеспечения около 2,2 млн домашних хозяйств", – написала Тинне Ван дер Стратен в своем Тwitter.
Grootste windpark op zee klaar voor gebruik. Wind op zee draagt meer dan ooit bij tot energiezekerheid. In totaal wordt nu 8 TWh geproduceerd op zee, het verbruik van ongeveer 2,2 miljoen gezinnen.— Tinne Van der Straeten (@TinneVdS) November 29, 2020
🙏Toegewijde teams van @Otary14 en @DEMEgroup pic.twitter.com/j8CnrYANyr
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