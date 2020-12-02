Николаевский завод отремонтировал десантный корабль "Юрий Олефиренко". ФОТО

Госпредприятие "Николаевский судостроительный завод" закончило доковый ремонт среднего десантного корабля Военно-Морских Сил ВСУ L401 "Юрий Олефиренко".

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

В ходе ремонтных работ, которые начались в июне 2020 года, специалисты предприятия восстановили корпус корабля, валопроводы винто-рулевой и дейдвудного систем, протекторы, донна-заборные аппаратуру и тому подобное.

L401 "Юрий Олефиренко" - средний десантный корабль проекта 773 спущен на воду в 1970 году на Гданьской Северной верфи в Польше.

Это самый большой корабль в своем классе в составе ВМС Украины, способен проводить десантирование более 150 бойцов, или до 10 единиц бронетехники или перевозки до 250 тонн грузов.





