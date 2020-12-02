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Николаевский завод отремонтировал десантный корабль "Юрий Олефиренко". ФОТО

Николаевский завод отремонтировал десантный корабль

Госпредприятие "Николаевский судостроительный завод" закончило доковый ремонт среднего десантного корабля Военно-Морских Сил ВСУ L401 "Юрий Олефиренко".

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

В ходе ремонтных работ, которые начались в июне 2020 года, специалисты предприятия восстановили корпус корабля, валопроводы винто-рулевой и дейдвудного систем, протекторы, донна-заборные аппаратуру и тому подобное.

L401 "Юрий Олефиренко" - средний десантный корабль проекта 773 спущен на воду в 1970 году на Гданьской Северной верфи в Польше.

Это самый большой корабль в своем классе в составе ВМС Украины, способен проводить десантирование более 150 бойцов, или до 10 единиц бронетехники или перевозки до 250 тонн грузов.

Николаевский завод отремонтировал десантный корабль Юрий Олефиренко 01
Николаевский завод отремонтировал десантный корабль Юрий Олефиренко 02
Николаевский завод отремонтировал десантный корабль Юрий Олефиренко 03

корабель (69) Укроборонпром (752)


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..вперёд!!На захват Константиновского равелина??? Донузлав-бесславно просрали,не сделав единого выстрела..От флота осталась-"гюрза"-способная сдаться только в плен...Когда,идиоты,начнёте строить РАКЕТНЫЕ КАТЕРА,которые предлагает делать совместно-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ??...На нынешней,обосранной технике-только людей угробите!!
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02.12.2020 13:38 Відповісти

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