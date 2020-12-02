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Рада одобрила закон о легализации криптовалют (обновлено)

Рада одобрила закон о легализации криптовалют (обновлено)

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о виртуальных активах №3637.

За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовали 230 нардепов при 226 необходимых голосах, сообщает БизнесЦензор.

Документ регулирует оборот виртуальных активов в Украине и позволяет участникам рынка пользоваться банковскими услугами, платить налоги с полученных доходов и получать юридическую защиту в судах при нарушении их прав.

Как отмечают в пресс-службе Министерства цифровой трансформации, законопроект чрезвычайно важен для крипто-отрасли, поскольку он призван сформировать правовое поле на рынке виртуальных активов (правовой статус, классификация, права собственности и другие ключевые юридические дефиниции) и адаптирует рекомендации FATF по финансовому мониторингу рынка виртуальных активов.

Также документ определяет регулятора рынка – Минцифры (в отдельных случаях НБУ и НКЦБФР) и перечень профессиональных поставщиков услуг виртуальных активов и их регистрацию.

"Важной частью будущей цифровой экономики мира является блокчейн технологии и рынок виртуальных активов. Об этом постоянно говорят международные организации и отмечают в своих прогнозах. А мы уже сейчас создаем в Украине легальную и благоприятную среду для развития рынка виртуальных активов. Ведь это одна из новых миру индустрий, в которой Украина может стать мировым лидером. И я надеюсь, что уже в следующем году крипто-компании впервые смогут легально работать в Украине", – прокомментировал принятие законопроекта в первом чтении вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В министерстве отмечают, что после принятия закона в целом блокчейн-бизнес получит юридическое поле для своей деятельности и сможет зарегистрировать свою компанию в украинской юрисдикции.

ВР (2863) законопроєкт (1667)


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Топ коментарі
+8
ООО!! ну тепер чекаємо у кожного чиновника і нардепа в деклараціях біткоїни, які він задекларує "намайнив колись" . І все, що буде купуватися на вкрадені гроші - буде "купуватися" з "біткоїнів" наявність \ кількість \ рух яких не можливо перевірити не знаючи гаманця на якому вони лежать.

Ви думали бояри Зебілів такі дурні?)) ага
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02.12.2020 17:38
+6
Очередное все для себя любимых чиновники пропихнули. Ето даже не дно. Ето ДНИЩЕ!!! Узаконить крышечки с пивных бутылок с помощью которых олигофрены и казнокрады смогут уходить от налогов и деклараций.
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02.12.2020 18:16
+6
Крипта не нуждается в регулировании. В этом весть прикол крипты.
Другое дело, что легализовать активы чинушам ооооочень хочется.
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02.12.2020 20:39
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Коли ЗЕкоманда завалить курс гривні треба буде в чомусь зберігати статки тим хто їх ще матиме...
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02.12.2020 15:42 Відповісти
ООО!! ну тепер чекаємо у кожного чиновника і нардепа в деклараціях біткоїни, які він задекларує "намайнив колись" . І все, що буде купуватися на вкрадені гроші - буде "купуватися" з "біткоїнів" наявність \ кількість \ рух яких не можливо перевірити не знаючи гаманця на якому вони лежать.

Ви думали бояри Зебілів такі дурні?)) ага
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02.12.2020 17:38 Відповісти
Ви хоча б читали проект закону? Основна суть - регулювання послуг з обміну та зберігання криптовалюти. Просто легалізація сірого ринку обмінників та бірж. Тепер вони можуть нормально платити податки, а учасникам ринку банки не будуть заморожувати кошти бо банки не розуміють, що то таке але їм страшно що їх НБУ дрюкне.
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03.12.2020 11:44 Відповісти
эта афера будет похлеще закона об игровом бизнесе
Слышал что фсб курирует и продвигает эту тему во многих странах, например в Венесуэле.

Зачем? А вы подумайте ))))

Интересно, кто стоит за лоббированием этого закона в Украине ?
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02.12.2020 17:47 Відповісти
Жыдомойский валерий
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02.12.2020 18:49 Відповісти
А типо не ясно кому ето выгодно. Ето же как удобно Ахметову за пару игровых фишек *биткойн* скупить всю енергетику Украины. А потом ети фишки в один момент обесценить и на мусорку выкинуть
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02.12.2020 19:05 Відповісти
Маразм. Це набагато маштабніше за якесь ФСБ та росію.
За лобіюванням закону стоять проактивні групи які займаються цим бізнесом вже багато років. Перш за все криптовалютні біржі та постачальники супутніх послуг. Крім того найвідоміша біржа Бінанс вже певний час співпрацює з українським урядом у цьому напрямку, як і в інших країнах.
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03.12.2020 11:41 Відповісти
не называйте управляеиые неизвестно кем сайты словом "биржа".
Обменники крипты и так называемые биржи криптовалюты не имеют ничего общего с честной биржевой сосит язательностью. Единственно что по настоящему торгуется на бирже , это фьючерсы на биткоин. Все остальное -- неизвестно что и управляется неизвестно кем.
Развод лохов в мировом масштабе.
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04.12.2020 18:25 Відповісти
Это нормально, если не начнут е*ошить налоги под 20%
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02.12.2020 18:04 Відповісти
Очередное все для себя любимых чиновники пропихнули. Ето даже не дно. Ето ДНИЩЕ!!! Узаконить крышечки с пивных бутылок с помощью которых олигофрены и казнокрады смогут уходить от налогов и деклараций.
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02.12.2020 18:16 Відповісти
воздух из воздуха плюс криминальная и коррупционная складовая...вот что это...
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02.12.2020 19:22 Відповісти
трохи не так, бабло з повітря ідалі по тектсу
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02.12.2020 23:16 Відповісти
можна і так...
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03.12.2020 22:03 Відповісти
бабло з повітря це грн, долар... Почитайте про ******* фінансову систему, про фіаткні/дикретні/кредитні гроші. Крипта за своєю природою ближче до золота, принаймі біткоін.
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03.12.2020 11:33 Відповісти
що: товар ( робота, послуга) - гроші- товар...- вже не актуально...
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03.12.2020 22:04 Відповісти
Ну все,наконец дождались,теперь-то заживем.
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02.12.2020 19:38 Відповісти
кто в мехАх ходил (родился) ....- те и будут жить - остальніе (основа) - ВЫЖИВАТЬ...- аксиома...
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03.12.2020 22:07 Відповісти
Крипта не нуждается в регулировании. В этом весть прикол крипты.
Другое дело, что легализовать активы чинушам ооооочень хочется.
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02.12.2020 20:39 Відповісти
Розкажіть це НБУ та податковій. Якщо ви хочите нормально чимось користуватися - треба мати мінімальну регулючу основу. Якщо хочите щоб бізнес платив податки і поповнював бюджет - треба хоча б мінімально визначити поняття.
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03.12.2020 11:37 Відповісти
Крипта у нас не заборонена. Бізнес може користуватися нею на загальних підставах.
Регулювати треба те, що без регулування не працює.

"Розкажіть це НБУ та податковій. "
Там теж совки сидять, які та і хочуть щось дозволяти, замість того, щоб забезпечувати.
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03.12.2020 12:23 Відповісти
Ви забули як кілька років тому назад нбу робив постанови якими визнавав крипту платіжним засобом. А оскільки платіжним засобом в Україні (як і у більшості інших країн) може бути лише національна валюта, це автоматично робило УСІХ власників крипти злочинцями. Слава богу у нас не росія чи китай. Через пів року оговтались і сказали що це їх не стосується. От щоб такого не відбувалося, щоб банки не блокували рахунки людей за продаж чи купівлю крипти, щоб криптобіржі та інші супутні компанії могли спокійно прозоро працювати та платити податки, щоб юридичні особи знали де у балансі відображати крипту та як її переоцінювати у фінансовій звітності, доя того щоб суди визнавали справи з криптою, поліція визнавала крадіжку крипти як крадіжку майна, для цього всього і потрібне мінімальне регулювання та банальне законодавче визначення термінів. Ми можемо пишатися нашою державою, бо не так багато держав почали такий відкритий діалог.
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04.12.2020 00:36 Відповісти
Регулювання, суди, крадіжки, облік...
Все правильно, як на мене.
З маленьким "але" - крипта, як інструмент, не поребує регулювання. Більше того, робить таке регулювання неможливим.
Важко собі уявити, як, наприклад, примусово виконати судове рішення про повернення крипти?
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04.12.2020 01:07 Відповісти
самое интересно, что все думали что крипта позволяет полностю анонимно проводить транзакции. Все с точностью донаоброт. В блокчейне прописываются вся цепочка владельцев монет, так что не за горами время, когда фискалы в США , РФ а может и в Украине все прекрасно проследят.
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04.12.2020 18:29 Відповісти
Говнюки отменили ответственность за декларации, теперь ищут куда бабули сныкать
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02.12.2020 23:13 Відповісти
Хотите дать (получить) взятку, но опасаитесь правохранителей? Не знаете, как скрыть наворованное? Отныне это можно делать оффициально. Криптовалюта вам в помощь! Наркодиллеры и торговцы оружием, настал ваш час. Легализация криптовалют, это узакониввание преступности и коррупции. Отныне государство складывет с себя ответственность за борьбу с организованной преступностью. Никогда ещё вывод активов зарубеж не был таким лёгким и безопастным. Днище пробито!
Рада одобрила закон о легализации криптовалют - Цензор.НЕТ 6626
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03.12.2020 02:33 Відповісти
Сделано с целью-укрывать источники доходов. Теперь все активы чиновников, насоответствующие доходам будут обьяснять "намайнлеными критовалютами". В принципе то же самое делали и раньше- вносили стороку, шо деньги выиграл в казино. Теперь будет проще.
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03.12.2020 10:32 Відповісти
до чого тут це? ви хочь читали проект закону? та про майнінг ні слова. суть - легалізація бірж та обмінників.
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03.12.2020 11:46 Відповісти
То о чем вы пишете- это формальная причина принятия закона, которая никого не интересует. С точки зрения масштабов в Украине- криптовалюты-это муравьиный писк. Несколько тысяч мелких спекулянтов хотят нагреть друг друга. А вот -как дешевое средство реализации незаконных доходов- тут да, интерес есть.
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03.12.2020 12:20 Відповісти
Закон цього ніяк не змінив. І раніше можна було використовувати криптовалюту для взяток та криміналу. Це просто актив, інструмент. У порівнянні з готівковими коштами доля криптовалюти у таких операціях мізерна.
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04.12.2020 00:43 Відповісти
И это, еще не все. Если раньше милиция имела основания ловить мошенников"майнящих собственную крипту", то теперь-жулики уважаемые бизнесмены! Кто посмеет поднять руку на благородного разбойника, лишающего граждан заработанного.
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03.12.2020 12:39 Відповісти
Ви щось плутажте. Ні міліція ні поліція ніколи не мали права ловити майнерів. У цій діяльності немає нічого незаконного. Питання було лише коли людина незаконно підключалася до електроенергії не сплачуючи за неї.
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04.12.2020 00:40 Відповісти
Да, да, не имели. Только уголовных дел поназаводили. Не понаслышке знаю о таковых. Чуваки посмотрев на международных спекулей, взялись и себе основать по несколько криптовалют местного разлива и продавать ее доверчивым лохам. Сбежали.Теперь им впору возвращаться, окучивать лохов теперь можно по закону.
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04.12.2020 01:42 Відповісти
Ты представляешь что будет если завтра ети все мошенники которые *Намайнили* миллиарды ничем не подкрепленной воздушной *валюты* обменяют ее в Украине на доллары или даже гривни? Ето в один день конец и дефолт в стране. Украина останется с голой жопой и мешками пробок от бутылок как когда то с ваучерами МММ. Я просто уверен что ето диверсия вражеских нам государств. Пускай ети дегенераты меняют свои *биткойны* на Рашке. Только там им никто не даст. Потому что несмотря на все маразмы и жесткую диктатуру в РФ там КГБ жестко пресекает попытки развала государства а предателей и диверсантов там наказывают от 22лет тюрьмы до пожизненного в отличии от Украины где предателей отпускают под домашний арест.
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03.12.2020 12:44 Відповісти
Якщо вони обміняють підкріплену майнінгом лімітовану криптовалюту як біткоїн на нічим не підкріплені фантики у вигляді дол чи тим паче грн то нічого не станеться, бо надрукують іще. Але вони будуть повними ідіотами якщо так зроблять. А от від грн вже давно час відмовитися. Досі давати розводити населення, красти у нас купівельну здатність через скритий податок інфляції та девальвації, щоб крупний бізнес наживався на цьому.
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04.12.2020 00:51 Відповісти

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