Рада одобрила закон о легализации криптовалют (обновлено)
Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о виртуальных активах №3637.
За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовали 230 нардепов при 226 необходимых голосах, сообщает БизнесЦензор.
Документ регулирует оборот виртуальных активов в Украине и позволяет участникам рынка пользоваться банковскими услугами, платить налоги с полученных доходов и получать юридическую защиту в судах при нарушении их прав.
Как отмечают в пресс-службе Министерства цифровой трансформации, законопроект чрезвычайно важен для крипто-отрасли, поскольку он призван сформировать правовое поле на рынке виртуальных активов (правовой статус, классификация, права собственности и другие ключевые юридические дефиниции) и адаптирует рекомендации FATF по финансовому мониторингу рынка виртуальных активов.
Также документ определяет регулятора рынка – Минцифры (в отдельных случаях НБУ и НКЦБФР) и перечень профессиональных поставщиков услуг виртуальных активов и их регистрацию.
"Важной частью будущей цифровой экономики мира является блокчейн технологии и рынок виртуальных активов. Об этом постоянно говорят международные организации и отмечают в своих прогнозах. А мы уже сейчас создаем в Украине легальную и благоприятную среду для развития рынка виртуальных активов. Ведь это одна из новых миру индустрий, в которой Украина может стать мировым лидером. И я надеюсь, что уже в следующем году крипто-компании впервые смогут легально работать в Украине", – прокомментировал принятие законопроекта в первом чтении вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В министерстве отмечают, что после принятия закона в целом блокчейн-бизнес получит юридическое поле для своей деятельности и сможет зарегистрировать свою компанию в украинской юрисдикции.
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Ви думали бояри Зебілів такі дурні?)) ага
Слышал что фсб курирует и продвигает эту тему во многих странах, например в Венесуэле.
Зачем? А вы подумайте ))))
Интересно, кто стоит за лоббированием этого закона в Украине ?
За лобіюванням закону стоять проактивні групи які займаються цим бізнесом вже багато років. Перш за все криптовалютні біржі та постачальники супутніх послуг. Крім того найвідоміша біржа Бінанс вже певний час співпрацює з українським урядом у цьому напрямку, як і в інших країнах.
Обменники крипты и так называемые биржи криптовалюты не имеют ничего общего с честной биржевой сосит язательностью. Единственно что по настоящему торгуется на бирже , это фьючерсы на биткоин. Все остальное -- неизвестно что и управляется неизвестно кем.
Развод лохов в мировом масштабе.
Другое дело, что легализовать активы чинушам ооооочень хочется.
Регулювати треба те, що без регулування не працює.
"Розкажіть це НБУ та податковій. "
Там теж совки сидять, які та і хочуть щось дозволяти, замість того, щоб забезпечувати.
Все правильно, як на мене.
З маленьким "але" - крипта, як інструмент, не поребує регулювання. Більше того, робить таке регулювання неможливим.
Важко собі уявити, як, наприклад, примусово виконати судове рішення про повернення крипти?