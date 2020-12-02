Рада одобрила закон о легализации криптовалют (обновлено)

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о виртуальных активах №3637.

За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовали 230 нардепов при 226 необходимых голосах, сообщает БизнесЦензор.

Документ регулирует оборот виртуальных активов в Украине и позволяет участникам рынка пользоваться банковскими услугами, платить налоги с полученных доходов и получать юридическую защиту в судах при нарушении их прав.

Как отмечают в пресс-службе Министерства цифровой трансформации, законопроект чрезвычайно важен для крипто-отрасли, поскольку он призван сформировать правовое поле на рынке виртуальных активов (правовой статус, классификация, права собственности и другие ключевые юридические дефиниции) и адаптирует рекомендации FATF по финансовому мониторингу рынка виртуальных активов.

Также документ определяет регулятора рынка – Минцифры (в отдельных случаях НБУ и НКЦБФР) и перечень профессиональных поставщиков услуг виртуальных активов и их регистрацию.

"Важной частью будущей цифровой экономики мира является блокчейн технологии и рынок виртуальных активов. Об этом постоянно говорят международные организации и отмечают в своих прогнозах. А мы уже сейчас создаем в Украине легальную и благоприятную среду для развития рынка виртуальных активов. Ведь это одна из новых миру индустрий, в которой Украина может стать мировым лидером. И я надеюсь, что уже в следующем году крипто-компании впервые смогут легально работать в Украине", – прокомментировал принятие законопроекта в первом чтении вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В министерстве отмечают, что после принятия закона в целом блокчейн-бизнес получит юридическое поле для своей деятельности и сможет зарегистрировать свою компанию в украинской юрисдикции.