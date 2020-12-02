Кабмин не будет продлевать карантин выходного дня, – Шмыгаль
Кабинет министров не будет продлевать действие "карантина выходного дня", возможное ужесточение карантинных мер
Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание правительства.
Премьер напомнил, что со средины ноября правительством был введен так называемый "карантин выходного дня", как альтернатива полному локдауну.
"Можно констатировать, что мы получили позитивный эффект: на конец карантина выходного дня 30 ноября за предыдущую неделю мы получили на 6 тысяч случаев заболевания меньше, чем это прогнозировалось", – сказал Шмыгаль.
"Усиленные меры на выходных несколько стабилизировали ситуацию и в больницах. Наблюдается выравнивание ситуации с занятостью коек, которая уже месяц держится на постоянном уровне 27-28 тысяч занятых больными COVID-19 коек. Это позволяет нам снять именно эти ограничения – и на выходные, и в будние будут действовать ограничения "оранжевой зоны" на территории всей страны", – добавил премьер.
Шмыгаль отметил, что решение о введении дополнительных ограничений, в том числе локдауна, Кабинетом министров еще не принято.
"Согласно закону, правительство сообщит о решении за 7 дней до их введения или раньше", – сказал премьер-министр.
Как сообщалось, своим постановлением от 11 ноября Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".
По выходным была запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могли работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжал работать.
В то же время в будние дни, согласно "оранжевому" уровню противоэпидемических мер, запрещено:
- проведение массовых (культурных, в том числе концертов, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и т.д.) мероприятий с участием более 20 человек,кроме проведения официальных спортивных мероприятий и матчей профессиональных спортивных клубов без зрителей;
- деятельность кинотеатров и театров с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале;
- деятельность музеев, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 20 кв. метров помещения;
- деятельность спортивных залов, фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 20 кв. метров помещения;
- осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения;
- проведения дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.) с организацией досуга;
- работа заведений общественного питания после 22:00 и до 7:00 (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос;
- размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее, чем 2 метра между местами для сидения за соседними столиками и более четырех человек за столом (без учета детей до 18 лет);
- деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц, учреждений и организаций, которые предоставляют социальные услуги);
- проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме оказания медицинской помощи беременным, пациентам с онкологическими заболеваниями, а также оказание плановой медицинской помощи учреждениями здравоохранения национального уровня, предоставляющих третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь.
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