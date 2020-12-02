Кабмин не будет продлевать карантин выходного дня, – Шмыгаль

Кабинет министров не будет продлевать действие "карантина выходного дня", возможное ужесточение карантинных мер

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание правительства.

Премьер напомнил, что со средины ноября правительством был введен так называемый "карантин выходного дня", как альтернатива полному локдауну.

"Можно констатировать, что мы получили позитивный эффект: на конец карантина выходного дня 30 ноября за предыдущую неделю мы получили на 6 тысяч случаев заболевания меньше, чем это прогнозировалось", – сказал Шмыгаль.

"Усиленные меры на выходных несколько стабилизировали ситуацию и в больницах. Наблюдается выравнивание ситуации с занятостью коек, которая уже месяц держится на постоянном уровне 27-28 тысяч занятых больными COVID-19 коек. Это позволяет нам снять именно эти ограничения – и на выходные, и в будние будут действовать ограничения "оранжевой зоны" на территории всей страны", – добавил премьер.

Шмыгаль отметил, что решение о введении дополнительных ограничений, в том числе локдауна, Кабинетом министров еще не принято.

"Согласно закону, правительство сообщит о решении за 7 дней до их введения или раньше", – сказал премьер-министр.

Как сообщалось, своим постановлением от 11 ноября Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".

По выходным была запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могли работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжал работать.

В то же время в будние дни, согласно "оранжевому" уровню противоэпидемических мер, запрещено: