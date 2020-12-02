Рада разблокировала ввоз кормов для домашних животных

Верховная Рада приняла законопроект №3672 "О безопасности и гигиене кормов" с целью стабилизации рынка кормов в Украине.

За соответствующий документы проголосовали 268 нардепов при необходимых 226 голосах, сообщает БизнесЦензор.

Как утверждают авторы законопроекта, документ разработан для предотвращения коллапса рынка кормов, связанного с невозможностью проведения государственной регистрации кормовых добавок, применяемых в их составе.

Законопроектом разрешается в течение четырех лет со дня вступления в силу закона "О безопасности и гигиене кормов" производство, ввоз в Украину, оборот и использование готовых кормов, премиксов и кормовых добавок при условии наличия действительных регистрационных удостоверений, выданных на соответствующую продукцию.

Как сообщалось, ранее Европейская Бизнес Ассоциация предупреждала, что в ближайшее время Украина может столкнуться с нехваткой кормов из-за отсутствия решения, которое бы признавало эквивалентность системы регистрации кормовых добавок ЕС в нашей стране.

В ЕБА поясняли, что до недавнего времени в Украине действовала система регистрации готовых кормов (регистрировалась каждая рецептура готового продукта, который импортируется или производится в Украине). Однако принятый в 2017 году закон "О безопасности и гигиене кормов" ввел новую систему регистрации кормовых добавок, которая до сих пор не создана.