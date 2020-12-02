У трейдера "Энергоатома" в четвертый раз за год сменился руководитель. ДОКУМЕНТ

Исполняющим обязанности директора Обособленного подразделения "Энергоатом Трейдинг" ГП НАЭК "Энергоатом" с 1 декабря был назначен вице-президент "Энергоатома" Хартмут Якоб.

Об этом сообщается в документе, который публикует БЦ, а также - на сайте "Энергоатома".

Это уже четвертая смена руководителя трейдингового подразделения компании за год.

В сентябре руководителем "Энергоам Трейдинга" был назначен Алексей Статник. С июня эту должность занимал Максим Зорин, который сменил на этой должности Сергея Бедника.

Как сообщают собеседники БЦ в компании, должность гендиректора, которую занимал Алексей Статник, сокращена.

Напомним, что именно при Статнике "Энергоатом Трейдинг" продал 1,46 млн МВт-ч (около 1% потребления в стране) трейдеру "Юнайтед Энерджи" из группы Игоря Коломойского по ценам ниже рыночных.

В ноябре, уже когда подразделением руководил Якоб, "Энергоатом" снова продал крупнейшие объемы электроэнергии трейдерам Коломойского и Рината Ахметова по ценам ниже рыночных.

Между тем, аукцион, который состоялся 26 ноября участники рынка назвали более конкурентным по сравнению с предыдущими. Хотя большая часть ресурса опять была продана "Юнайтед Энерджи".