Кабмин продлил обязанности действующего поставщика электроэнергии "последней надежды"

Кабинет министров продлил обязанности "Укринтерэнерго" как поставщика "последней надежды" на рынке электроэнергии еще на год.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 2 декабря, по процедуре без обсуждения.

Согласно проекту документа, вносятся изменения в распоряжение Кабмина №1023 от 12 декабря 2018 года, которые статус поставщика "последней надежды" на рынке электроэнергии возложены на госпредприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" до 31 декабря 2021 года.

При этом из действующей редакции распоряжения исключены пункты, которые предусматривали поставки электроэнергии "Укринтерэнерго" по свободным ценам, поскольку госпредприятию с 5 августа 2019 года присвоен статус "Дефолтный".

Также исключен пункт, которым Минрегиону поручалось предпринять меры для урегулирования задолженности КП "Вода Донбасса" за поставленную электроэнергию перед "Укринтерэнерго".

Как сообщалось, ранее Кабинет министров снизил норматив отчисления в госбюджет чистой прибыли ГПВД "Укринтерэнерго" с 80% до 30% на период выполнения госпредприятием функции поставщика "последней надежды" на рынке электроэнергии.

По данным Минэнерго, долг потребителей поставщика электроэнергии "последней надежды" по состоянию на 17 сентября составлял 2,13 млрд грн, в том числе 1,95 млрд грн – это долг государственных и коммунальных предприятий.

При этом из общей суммы долга 28% приходится на государственные угледобывающие предприятия, еще 15% – на КП "Вода Донбасса". Однако взыскивать долги с госшахт и отключать "Воду Донбасса" от электроэнергии запрещено законодательством.

В то же время по данным Минфина, уже сейчас существует просроченная задолженность "Укринтерэнерго" по уплате части чистой прибыли в размере 363 млн грн.

Напомним, согласно закону "О рынке электроэнергии" цена на услуги поставщика "последней надежды" определяется по результатам конкурса, во время которого определяется такой поставщик. Однако, поскольку соответствующий конкурс не состоялся – 12 декабря 2019 года Кабмин без конкурса утвердил "Укринтерэнерго" в качестве ППН, – тариф на его услуги в декабре прошлого года устанавливала НКРЭКУ (на уровне 486,06 грн/МВт-ч). Функцию ПОН "Укринтерэенерго" будет выполнять до 1 января 2021 года.