Кабмин утвердил концепцию развития искусственного интеллекта

Кабинет министров на заседании в среду, 2 декабря, утвердил концепцию развития искусственного интеллекта в Украине с учетом доработки в трехдневный срок.

Согласно проекту документа, Концепция направлена на повышение конкурентоспособности Украины вследствие использования искусственного интеллекта в социально-экономической, научно-технической, оборонной, экологической, национально-культурной и других сферах, передает Интерфакс-Украина.

Концепция определяет термин "искусственный интеллект" как организованную совокупность информтехнологий с применением которой можно выполнять сложные комплексные задачи путем использования системы научных методов исследований и алгоритмов обработки информации, полученной или самостоятельно созданной во время работы.

Отрасль ИИ - направление деятельности в сфере информтехнологий, которое обеспечивает создание, внедрение и использование технологий ИИ.

Создание системы госуправления в сфере ИИ потребует выделения финансирования в размере 14,39 млн грн в 2021-2023 году, из них 3,1 млн грн в 2021 году на разработку и принятие стратегии развития ИИ в Украине, создание законодательного основания подготовки специалистов и т.п., и еще 11,28 млн грн в 2021-2023 годах на мероприятия по развитию в внедрению ИИ в Украине.

Реализация концепции предусмотрена до 2030 года.

Согласно концепции, основной задачей образовательной системы будет обеспечение сферы квалифицированными кадрами за счет развития школьного и высшего профильного образования, а также за счет разработки специализированных образовательных программ профессионального развития и образования взрослых в отрасли ИИ, и в том числе за счет обеспечения соцзащиты специалистов, получающих допобразование в сфере ИИ.

Помимо этого, планируется способствовать привлечению грантового финансирования научной деятельности в сфере ИИ, стимулирование научных исследований в этой отрасли путем частичной компенсации затрат научных сотрудников на участие в международных конференциях из перечня Core A/A*.

Планируется также стимулировать предпринимательство в отрасли ИИ путем обеспечения доступа инновационных предприятий к инвестициям и партнерству с венчурными фондами, а также организации бизнес-мероприятий с участием украинских ИТ-предпринимателей в других странах.

Кроме того, программа предусматривает разработку дорожной карты по переквалификации людей, работа которых может быть автоматизирована в ближайшие 5-10 лет и внедрение госзаказа на системы ИИ, а также на ИТ-специалистов и исследователей данных.

В части решения проблем кибербезопасности применение ИИ может быть развернуто при разработке инновационных систем для автоматического анализа и квалификации угроз, а также автоматического выбора стратегии их сдерживания и избегания.

Применение ИИ в обеспечении информационной безопасности страны будет способствовать обеспечению национальных интересов. В частности, предусматривается мониторинг соцсетей и интернет-ресурсов электронных медиа с использованием ИИ, что даст возможность выявлять системные тренды и проблематику, действовать на упреждение.

В оборонной сфере применение технологий ИИ может быть обеспечено в системах командования и управления, когнитивного анализа возможностей военных подразделений, автономного поиска целей и наведения, картографии, автономной навигации для роботов и дронов, цифровой маскировки и тому подобного.