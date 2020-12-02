Объем выданных льготных кредитов для бизнеса превысил 14 миллиардов, – Минфин

Банки-партнеры Фонда развития предпринимательства за минувшую неделю в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключили 246 новых кредитных соглашения на 696 млн грн, а в целом с момента старта программы в феврале текущего года они выдали 6 тыс. займы на 14,15 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Согласно сообщению, на прошлой неделе 52,3% доступных кредитов общим объемом 364 млн грн были выданы на рефинансирование ранее привлеченных займов, 14,8% (103 млн грн) – инвестиционные кредиты, еще 32,9% (229 млн грн) – в качестве антикризисных займов под 3%.

Указывается, что в целом с момента старта программы уполномоченные банки выдали 69,8% (9,88 млрд грн) доступных кредитов на рефинансирование, 19,1% (2,7 млрд грн) – на капитальные инвестиции, 11,1% (1,57 млрд грн) – антикризисных займов.

Как сообщалось, по данной программе предприниматели могут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет. При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие малых и средних предприятий, годовой доход которых не превышает 100 млн грн.

Уполномоченными в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" являются 19 банков: "Укргазбанк", "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укрэксимбанк", банк "Львов", ПУМБ, "Кредобанк", "Альфа-Банк", банк "Альянс", "ТАСкомбанк", банк "Восток", "Поликомбанк", "Мегабанк", "Райффайзен банк Аваль", банк "Глобус", "Креди Агриколь Банк", а также "ОТП Банк", "Кредитвест Банк" и "Агропросперис Банк".