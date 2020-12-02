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Покупка валюты населением впервые с начала года превысила продажу

Покупка валюты населением впервые с начала года превысила продажу

Продажа населением наличной валюты в ноябре 2020 года впервые с начала года превысила объем покупки.

Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка Украины (НБУ).

Так, в ноябре по сравнению с октябрем текущего года украинцы сократили продажу валюты на 3% – до $1,32 млрд в эквиваленте, в то время как покупка выросла на 11,7% – до $1,,44 млрд в эквиваленте.

Таким образом, чистая покупка валюты населением в ноябре составила $127,76 млн.

Как сообщалось, объем продажи населением наличной валюты в октябре 2020 года превысил объем покупки на $53,5 млн, тогда как в сентябре чистая продажа валюты населением составляла $135,5 млн, в августе – $151,2 млн.

Автор: 

валюта (2160) курс (1492) НБУ (9258) обмін валюти (694)


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Эти сообщения нарочно пишутся таким хаотичным образом, чтобы нормальный человек ничего не понял и после трёх прочтений?
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02.12.2020 16:53 Відповісти
В заглавии статьи: покупка больше продажи. В первом предложении: продажа больше покупки. Так где же правда? Их цифры в объяснении ничего не объясняют. В любом случае ничего хорошего для обычных людей нет, при любых обменах зарабатывает лишь банк.
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02.12.2020 17:09 Відповісти
Беднеет народ, введёт локдаун - ещё больше понесут..
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02.12.2020 17:58 Відповісти
а шо так ? а как же вера адептов секты будет па8 ... шо уже не будет па8 ?
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02.12.2020 22:38 Відповісти
Будет по 8, но плюс 22 за доставку.
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02.12.2020 23:15 Відповісти
Так и не понял, стали покупать больше или продавать.
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03.12.2020 08:19 Відповісти
Покупка валюты населением впервые с начала года превысила продажу


Продажа населением наличной валюты в ноябре 2020 года впервые с начала года превысила объем покупки.

Вы там как то определитесь уже
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03.12.2020 08:42 Відповісти
продажа покупки превысила валюту
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03.12.2020 10:56 Відповісти

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