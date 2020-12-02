Покупка валюты населением впервые с начала года превысила продажу

Продажа населением наличной валюты в ноябре 2020 года впервые с начала года превысила объем покупки.

Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка Украины (НБУ).

Так, в ноябре по сравнению с октябрем текущего года украинцы сократили продажу валюты на 3% – до $1,32 млрд в эквиваленте, в то время как покупка выросла на 11,7% – до $1,,44 млрд в эквиваленте.

Таким образом, чистая покупка валюты населением в ноябре составила $127,76 млн.

Как сообщалось, объем продажи населением наличной валюты в октябре 2020 года превысил объем покупки на $53,5 млн, тогда как в сентябре чистая продажа валюты населением составляла $135,5 млн, в августе – $151,2 млн.