Кабмин одобрил проект по созданию производства аппаратов ИВЛ в Украине

Кабинет министров на заседании в среду, 2 декабря, одобрил подписание Меморандума о взаимопонимании между правительствами Украины и Швейцарии по украинскому-швейцарскому проекту "Создание бюджетного аппарата искусственной вентиляции легких в ответ на вызовы COVID-19".

Подписать меморандум уполномочена вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает пресс-служба правительства.

Практическая реализация Меморандума позволит создать основания для привлечения гранта правительства Швейцарии в размере до 1,5 млн швейцарских франков (около $1,6 млн) для финансирования строительства в Украине и подготовки к вводу в эксплуатацию производственной линии по изготовлению аппаратов искусственной вентиляции легких на базе ГП "Новатор" в городе Хмельницкий.

"Налаживание серийного производства качественных аппаратов ИВЛ в Украине поможет в сжатые сроки обеспечить оказание помощи тяжело больным пациентам с COVID-19, а в перспективе – открыть новые возможности для экспорта такой украинской медицинской продукции", – отметила Стефанишина.