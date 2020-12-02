Кабмин одобрил проект по созданию производства аппаратов ИВЛ в Украине
Кабинет министров на заседании в среду, 2 декабря, одобрил подписание Меморандума о взаимопонимании между правительствами Украины и Швейцарии по украинскому-швейцарскому проекту "Создание бюджетного аппарата искусственной вентиляции легких в ответ на вызовы COVID-19".
Подписать меморандум уполномочена вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает пресс-служба правительства.
Практическая реализация Меморандума позволит создать основания для привлечения гранта правительства Швейцарии в размере до 1,5 млн швейцарских франков (около $1,6 млн) для финансирования строительства в Украине и подготовки к вводу в эксплуатацию производственной линии по изготовлению аппаратов искусственной вентиляции легких на базе ГП "Новатор" в городе Хмельницкий.
"Налаживание серийного производства качественных аппаратов ИВЛ в Украине поможет в сжатые сроки обеспечить оказание помощи тяжело больным пациентам с COVID-19, а в перспективе – открыть новые возможности для экспорта такой украинской медицинской продукции", – отметила Стефанишина.
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"Вітчизняні апарати штучної вентиляції легень, які закуплять для українських лікарень, мають високу якість та будуть удвічі дешевшими за імпортовані. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підкреслив, що його відомство вже готується до закупівлі близько 200 таких апаратів. Вони мають бути готові до кінця травня."
всьо забули ??? ну вот як щ хочаб один сраний "слуга" заікнетсья що вони не популісти...