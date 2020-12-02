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Рынок новых коммерческих авто в Украине в ноябре сократился на 3%

Рынок новых коммерческих авто в Украине в ноябре сократился на 3%

В ноябре в Украине было зарегистрировано 980 новых коммерческих автомобилей (грузовых и спец авто), что на 3% меньше, чем годом ранее.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

Лучший показатель месяца продемонстрировала французская марка Renault, которая реализовала на украинском рынке 216 новых машин, повторив свой результат годичной давности.

Второе место в рейтинге марок заняла Peugeot - 125 новых авто, что вдвое больше, чем годом ранее.

На третьем месте - Fiat с результатом 124 зарегистрированных авто, на 13% меньше, чем в ноябре 2019 года.

Также в первую пятерку вошли Citroen - 97 шт. (+102%) и Mercedes-Benz - 64 шт. (+3%).

Всего с января по ноябрь текущего года в Украине было зарегистрировано 9,9 тыс. новых коммерческих автомобилей, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Джерело:  "Укравтопром"
авто (4119) продаж (2062)


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Я считаю что это хорошо так как машины должны продавать только официальные дилеры. Я вот например брал и себе и жене машину у компании https://vidi.ua/ru/ VIDI . Так как они несут полную ответственность за свои автомобили и даже ремонтируют их. Помимо этого у них можно оформить кредит на выгодных для вас условиях...
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10.12.2020 22:44 Відповісти
Я всегда мечтала об собственном автомобиле, а именно о MAZDA CX-30. И на конец то я осуществила свою мечту на новый год. Покупала машинку у официального дилера https://mazda-vidi.com.ua/ru/model-******/mazda-cx-30 в Киеве. У них помимо хорошей цены еще куча разных фишек таких как, обслуживание на период гарантии, удобные рассрочки и кредиты...
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21.01.2021 09:49 Відповісти

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