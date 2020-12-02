Нацбанк выдал лицензии четырем новым финансовым компаниям

Небанковский финансовый рынок пополнили четыре новых участника.

Такие решения принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг Национального банка на заседании 27 ноября, сообщает пресс-служба регулятора.

Решение о выдаче лицензий принимаются одновременно с решением о внесения финучреждения в Государственный реестр финансовых учреждений.

Комитет принял решение выдать лицензии и внести в Реестр такие учреждения: ООО "Финансовая компания "Би.мани" (код ЕГРПОУ 43820590) получила четыре лицензии:

на оказание услуг финансового лизинга;

на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита;

на предоставление услуг факторинга;

на предоставление гарантий.

ООО "Кредиты наличными" (код ЕГРПОУ 42971405) получила три лицензии:

на оказание услуг финансового лизинга;

на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита;

на предоставление услуг факторинга.

Также Комитет принял решение выдать лицензии на предоставление услуг по финансовому лизингу лицам, которые не являются банками, но имеют право предоставлять отдельные финуслугах, а именно: ООО "Импорт карс лизинг" (код ЕГРПОУ 43604674), ООО "Лед лизинг" (код ЕГРПОУ 43581485).

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником ООО "ФК "Би.мани" является Антон Тухтин. Уставный капитал компании - 5 млн грн.

Конечным бенефициарным собственником компании ООО "Кредиты наличными" являются Вера Бондарь и ООО "Дженетикс Финанс". Уставный капитал компании - 5 млн грн.

Конечным бенефициарным собственником ООО "Импорт карс лизинг" являются Сергей Цимбалюк и Александр Данюк, а уставный капитал компании составляет 20 тыс. грн.

Конечным бенефициарным собственником ООО "Лид лизинг" являются Александр Худобин и Ярослав Протас. Уставный капитал финкомпаний составляет 10 тыс. грн.