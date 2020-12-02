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Рада упростит ввоз пестицидов и агрохимикатов

Рада упростит ввоз пестицидов и агрохимикатов

Верховная Рада приняла за основу проект изменений в закон "О пестицидах и агрохимикатах" в отношении правил ввоза пестицидов на таможенную территорию Украины.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2289 в первом чтении проголосовали 239 народных депутатов.

Законопроектом предлагается исключить введенную с 2016 года норму, согласно которой, обязательным условием ввоза и применения в Украине пестицидов является документальное подтверждение их государственной регистрации в стране, где они производятся.

Кроме того, предлагается разрешить не только использование остатков пестицидов и агрохимикатов, срок регистрации которых истек, но и их применение, хранение, торговлю, рекламу и перевозки, если они все еще пригодны к использованию.

Изменения также предусматривают отмену нормы, согласно которой в Украине невозможно зарегистрировать пестициды и агрохимикаты, если они производятся в стране отличной от страны их государственной регистрации.

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады выступало против принятия этого законопроекта.

Эксперты отмечают, что исключение требования о проведении государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов в стране производства может привести к тому, что на территорию Украины будут ввозиться пестициды и агрохимикаты, которые являются непризнанными ни в Украине, ни в стране, в которой они производятся. Единственным основанием для их ввоза станет разрешение Минприроды, что создает предпосылки для коррупционных правонарушений.

"Кроме этого, территория Украины может стать базой для проведения исследований и испытаний созданных за рубежом и незарегистрированных нигде пестицидов неизвестного качества, что может оказать негативное влияние на экологию. К тому же исключение упомянутого положения может привести к ввозу и применению в Украине пестицидов и агрохимикатов, не прошедших государственную регистрацию в стране производителя по разным причинам, включая их вредное воздействие", – подчеркивается в выводах экспертов парламента.

Экспертное управление ВР отмечает, что это не соответствует статьям 16 и 50 Конституции, которые гарантируют обеспечение в Украине экологической безопасности, поддержание экологического равновесия на ее территории, сохранение генофонда Украинского народа и право каждого на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду.

Кроме того, эксперты Верховной Рады считают, что предусмотренное законопроектом разрешение на торговлю и рекламу статков пестицидов и агрохимикатов, срок регистрации которых истек, "выглядит сомнительной идеей с точки зрения обеспечения, в частности, здоровья населения".

Автор: 

аграрії (1311) ВР (2863) парламент (1948) добрива (195) пестициди (18)


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И что это если не геноцид граждан Украины. Теперь можно спокойно ввозить в страну любые ядовитые вещества и ими безнаказанно травить людей. До такого еще ни один преЗедент не доходил.
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02.12.2020 18:42 Відповісти
С каждым днём убеждаюсь, что кретины, которых 73%, думают, что они бессмертные. К тому же они бесстрашные.

Страна отравлена дебилизмом...

Просвета не видно
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02.12.2020 20:20 Відповісти
46%. При явке 62%.
Главное что эти морозни ростят себе подобных.
А потом выростает непонятно что и ходит такое все ЗЕлёное.
Да, эта страна безнадежна.
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03.12.2020 14:38 Відповісти
Землю они уже скоммуниздили,теперь ее надо максимально выжать и проблемы аборигенов граждан панам,кипров ,земель обетованных и островов необытованных не волнуют.Вообще.
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02.12.2020 20:52 Відповісти
Точно, ни земли, ни воды
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03.12.2020 14:07 Відповісти
Везите сразу Разумкову и зелёному домой
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03.12.2020 14:08 Відповісти
очень своевременно - нужно ЗЕленую плесень выводить
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03.12.2020 17:06 Відповісти

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