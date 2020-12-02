На обещанные Зеленским "туристические магниты" потратят 20% средств ГФРР, – Минрегион

Министерство развития громад и территорий планирует направить не менее 20% средств Государственного фонда регионального развития (ГФРР) на поддержку туристических магнитов в регионах, 50% - на социальную инфраструктуру, 30% - для создания рабочих мест и улучшения качества коммунальных услуг.

Об этом на брифинге сообщил глава Минрегиона Алексей Чернышев, передает пресс-служба министерства.

"На данном этапе регионы проводят отбор проектов и присылают свои предложения в Минрегион. Поэтому в ближайшее время мы сможем анонсировать новые проекты "Большого строительства" на 2021 год. Все они будут согласовываться в ходе конкурсного отбора и проверяться на соответствие трем приоритетам Государственной региональной стратегии на 2021-2027 годы: экономическое развитие регионов и отдельных территорий, территориальная сплоченность, развитие человеческого капитала и доступность качественных услуг", – отметил министр.

Как сообщалось, в проекте госбюджета на 2021 год к первому чтению предполагалось выделить на ГФРР 9,36 млрд грн, но в редакции ко второму чтению правительство предложило уменьшить расходы на Фонд на 4,86 млрд грн – до 4,5 млрд грн.

Напомним, ранее выделение средств из бюджета на создание "туристических магнитов" анонсировал президент Владимир Зеленский.

"Я уверен, что в течение моей каденции люди увидят, что все главные маршруты мы построим. Все! Такая амбициозная цель. Но я хочу, чтоб все поняли, что дороги - это не камень преткновения. После дорог будет другой вопрос: "Окей, дороги, где мосты?" После мостов будет третий вопрос: "мосты провели, дороги с мостами они провели куда?" В замки, музеи, историческое наследие. Все это части этой программы "Большое строительство", – сказал Зеленский.