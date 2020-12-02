Кабмин установил требования к электронным площадкам для малой приватизации

Кабинет министров на заседании в среду, 2 декабря, внес изменения в правила организации и проведения электронных аукционов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В частности, постановлением вводится возможность осуществления шага аукциона не только в ходе электронного аукциона, но и на этапе подачи закрытых ценовых предложений.

Кроме того, устанавливается срок возврата уплаченных регистрационных взносов участников оператором электронной площадки, урегулирован вопрос прекращения доступа электронной площадки к электронной торговой системы.

Кроме того, постановлением внесены изменения в Порядок отбора операторов электронных площадок для организации аукционов по продаже объектов малой приватизации.

Необходимость внесения изменений в пояснительной записке к документу поясняется тем, что сейчас не установлены требования к электронным площадкам, которые работают с государственной системой Prozorro. Из-за этого отдельные электронные площадки допускают нарушения в части соблюдения добросовестной конкуренции.

Согласно проекту постановления, теперь такие электронные площадки будут обязаны: иметь не менее года опыта в сфере реализации активов на аукционах, иметь не менее 6 работников и собственный колл-центр (или договора со сторонним колл-центром). Также установлены требования к деловой репутации и наличию криптографической защиты.