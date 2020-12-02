Локдаун не должен затронуть все сферы экономики, – Милованов

В Украине нужно ввести жесткие карантинные ограничения на три-четыре недели для тех сфер экономики, где наибольшая вероятность распространения коронавируса.

Об этом сказал советник главы Офиса президента и бывший министр экономики Тимофей Миловановв интервью LB.ua.

"Я выступаю за введение долгосрочного, три-четырехнедельного непрерывного ограничения, но не для всей экономики, а там, где вероятность распространения вируса высока. Я не за то, чтобы локдауниты всю экономику время от времени. Или вводить краткосрочные запреты. Нужно прекратить распространение, улучшить эпидемиологическую ситуацию и затем перейти к адаптивному ограничению. Когда я говорю о жестком локдауне, я говорю о непрерывности", – отметил Милованов.

По его словам, если не сделать локдаун, то рано или поздно болеть половина или треть людей. Также Милованов отметил, что заболеваемость COVID-19 будет на пике именно зимой, но и весной эпидемия не исчезнет.

"Зимой он на пике. Хочу заметить, что многое еще будет зависеть от того, когда мы получим вакцину и будем ли мы готовы разворачивать систему вакцинации, чтобы быстро вакцинировать людей", – считает Милованов.

Как сообщалось, 30 ноября СМИ сообщали, что на данный момент рассматривается четыре варианта по установлению более жестких карантинных ограничений. Среди них и введение "локдауна" с 24 декабря по 15 января 2021 года, но окончательное решение еще не принято. Формат "локдауна", в том числе вопрос работы транспорта в этот период, также еще обсуждается.