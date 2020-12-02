Украина может разместить евробонды на $1 миллиард до конца года, – Шмыгаль

Украина до 15 декабря может выйти на рынок внешних заимствований, объем заимствований может составить $1 млрд.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью, опубликованном в журнале "Корреспондент".

"Но если мы знаем дату приезда миссии и дату предоставления транша, то бридж-кредиты (краткосрочные кредиты до момента получения денег) – это вполне рабочий инструмент. Кроме того, остается возможность до 15 декабря выйти на рынок внешних заимствований. Это тоже будут короткие займы, до полугода", – заявил Шмыгаль.

Премьер уточнил, что до конца года также запланированы несколько аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"У нас остается еще несколько аукционов по размещению ОВГЗ. Конечно, это будут кратко- и среднесрочные заимствования, и они будут дороже (10-13% годовых в гривне), чем средства МВФ", – отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, в целом объемы заимствований до конца года могут составить 50-60 млрд грн и около $1 млрд.

"Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50-60 млрд грн, на внешнем — около $1 млрд", – уточнил премьер.

В то же время Шмыгаль заверил, что правительство способно обеспечить финансирование бюджетных расходов без получения кредита МВФ в этом году.

"План Б есть всегда. Мы рассчитываем на оглашение даты приезда миссии фонда уже в этом году. Текущая ситуация в принципе позволяет пережить паузу: 85% платежей казначейства осуществляются без задержек (до двух дней с момента подачи заявки), 15% — выполняются с задержкой до пяти дней. Бюджет 2020 года будет выполнен", – заверил премьер.

Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко отмечал, что из-за промедления с выполнением условий сотрудничества с МВФ Украина до сих пор не получила запланированные в госбюджете на 2020 год заимствования на сумму $3 млрд, а новый транш от МВФ вряд ли удастся получить до конца года.

Напомним, в конце июля Украина разместила новые еврооблигации на сумму $2 млрд с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году. Часть привлеченных средств от нового выпуска в объеме $846,15 млн будет использована для выкупа еврооблигаций с доходностью 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах.