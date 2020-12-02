Авиакомпания МАУ возобновит регулярные рейсы из Киева в Женеву

Авиакомпания МАУ с 19 декабря вернется в Швейцарию, возобновив регулярные рейсы из Киева в Женеву.

Об этом говорится в сообщении МАУ в Facebook.

Рейсы внесены в расписание с частотой три раза в неделю - по понедельникам, пятницам и субботам.

Вылеты из Киева в 10:45 с прилетом в Женеву в 12:45. Из Женевы самолет будет вылетать в 13:50 и прилетать в Украину в 17:40.

Цена авиабилетов в направлении Киев-Женева начинается от 5200 грн в одну сторону, от 10 400 грн в обе стороны по тарифу Lite, который включает перевозку только ручной клади.

МАУ станет вторым авиаперевозчиком между Украиной и Швейцарией. С лета полеты между странами выполняет швейцарская Swiss, входящая в Lufthansa Group. Авиакомпания обслуживает маршрут Цюрих-Киев.

По данным консульской службы МИД Украины, в Швейцарию запрещен въезд граждан третьих стран, в том числе Украины. Исключение делается для иностранцев, которые имеют право на проживание в Швейцарии или Лихтенштейне.