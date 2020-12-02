Система здравоохранения справится при росте заболеваемости в 2 раза, – Шмыгаль

Система здравоохранения справится и при 25 тыс. заболевших COVID-19 в сутки.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью, опубликованном в журнале "Корреспондент".

"Весной даже представить было сложно, что при 12-15 тыс. больных в сутки система не ляжет. Сейчас она справляется. Мы ожидаем, что она справится и при 25 тыс. заболевших в день, если возникнет такая необходимость. Но, надеюсь, до такого не дойдет", – сказал Шмыгаль.

При этом премьер подчеркнул оправданность введения локдауна весной.

"Весной никто не понимал ни природы самого вируса, ни механизма его распространения, ни алгоритмов лечения. Введя локдаун, мы спасли жизни тысяч украинцев. Если бы не локдаун, то первая волна пандемии накрыла бы нас, как Испанию или Италию", – сказал Шмыгаль.

При этом премьер-министр подчеркнул, что "сейчас протоколы лечения коронавируса кардинально отличаются от весенних и позволяют спасать жизни".

Как сообщалось, по данным Минздрава, в Украине за последние сутки зафиксировано 13 141 новых случаев коронавируса, госпитализовано 1 447 человек, умерли от коронавируса 169 человек.