Объем рынка страховых услуг вернулся на докарантинный уровень, – НБУ

Объем предоставляемых страховых услуг в третьем квартале 2020 года вырос до 11,9 млрд грн после падения во втором квартале до 9,4 млрд грн и достиг показателей первого квартала (11,7 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на данные отчетности участников небанковского рынка за девять месяцев 2020 года.

При этом в третьем квартале количество страховых компаний не изменилась и составляет 215 страховщиков, из которых 20 занимаются исключительно страхованием жизни.

В то же время НБУ отмечает дальнейшее сокращение объемов активов страховщиков. С начала года они сократились на 4,6% и на конец третьего квартала составили 61,6 млрд грн.

При этом доля страховых премий от физических лиц за 9 месяцев составила 49,6%, от юридических лиц – 40,9%, от страховщиков-перестраховщиков – 9,5%. 19,5% страховых премий было передано в перестрахование, из которых чуть меньше половины передано в перестрахование иностранным компаниям.

В то же время уровень страховых выплат практически не изменился и за 9 месяцев 2020 года составляет 33,8%.

НБУ отмечает, что отчетность не подали 16 страховщиков (на одну компанию меньше, чем за 6 месяцев 2020 года) без учета компаний, зарегистрированных на временно оккупированных территориях. Еще 6 страховщиков, подавших отчетность, с начала года не ведут деятельности.

Количество страховщиков, которые не выполняют норматив достаточности капитала и платежеспособности, в третьем квартале уменьшилась с 57 до 49 компаний.