Зарплаты работников ОГХК выросли с начала года на 20%

Заработная плата работников государственной "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК) выросла в 2020 году в среднем на 20%.

Об этом говорится в сообщении ОГХК о предварительных итогах финансового года и оценке степени подготовки к процедуре приватизации.

Согласно сообщению на сайте госкомпании, ОГХК в 2020 году увеличила показатель чистой прибыли в 6 раз, который теперь составляет 600 млн грн.

"Подобных результатов удалось достичь несмотря на неблагоприятную конъюнктуру рынка и падение мировых цен на продукцию", – отмечается в сообщении.

При этом благодаря изменению структуры бизнес-процессов, а также использованию современных инструментов для проведения процедуры закупок, заработная плата сотрудников компании в текущем году увеличилась на 20%.

"Компания смогла стабилизировать работу и улучшить финансовые показатели, что позволило повысить заработные платы всем работникам филиалов на 20%. Если в прошлом году чистая прибыль ОГХК составил около 100 млн грн, то в этом году компания заработает почти 600 млн грн. Рост финансовых показателей – это результат не повышения цен на продукцию (ведь на фоне мирового кризиса цены на мировом рынке наоборот несколько снизились), а следствие слома коррупционных схем и модернизации системы закупок и продаж", – подчеркивается в сообщении.

Компания также ведет активную работу над улучшением связи между центральным офисом и аппаратами филиалов, интенсификацией постоянного диалога с руководителями структурных департаментов компании, а также представителями профсоюзов.

По словам и.о. главы правления АО "ОГХК" Артура Сомова, компания является образцовым предприятием в структуре Фонда госимущества, а ее успешная работа позволяет перейти к финальному этапу подготовки ОГХК к процедуре приватизации.

При этом будущему инвестору будет предъявлен ряд требований, который среди прочего будет включать пункты о запрете на сокращение рабочих мест, а также обязательства по обеспечению социального пакета для всех представителей трудового коллектива.

Напомним, АО "ОГХК" состоит из активов Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК. Компания входит в перечень объектов большой приватизации на 2021 год.