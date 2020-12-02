Кабмин освободил от НДС импорт вакцин от коронавируса

Кабинет министров внес в перечень товаров со специальным режимом ввоза, необходимых для предотвращения коронавируса, импортные вакцины от COVID-19.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 22 июля, по процедуре без обсуждения.

Соответствующие изменения внесены в постановления Кабинета министров №224 и №225 от 20 марта 2020 года.

Таким образом, в перечень товаров, импорт которых освобождается от налогообложения НДС внесены вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, а также ряд лекарственных препаратов для лечения больных коронавирусной болезнью.

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Как сообщалось, в июле Кабмин освободил от уплаты НДС импорт тестов на антитела к коронавирусу.

Ранее Минфин отмечал, что установленный законом срок освобождения от уплаты ввозной пошлины на импорт оборудования, лекарств и медицинских изделий для борьбы с распространением коронавируса истек 30 июня, в связи с этим соответствующая норма исключена из постановления. Таким образом, товары из утвержденного перечня освобождены только от уплаты НДС.