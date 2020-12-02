Суд восстановил разрешение на строительство скандальной высотки на Подоле

Суд признал противоправным и отменил решение Главного инспектора строительного надзора Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в городе Киеве от 22 мая 2018 об отмене действия градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка на ул. Вознесенский спуск, 28-30, в Подольском районе столицы.

Об этом свидетельствует решение Окружного админсуда Киева от 23 ноября, пишут Наші гроші.

Указанные градостроительные условия и ограничения (ГУО) были выданы 25 сентября 2012 года заказчику строительства - Киевскому учебно-производственному предприятию №3 Украинского общества слепых (УТОС) для строительства жилого дома с подземным паркингом на участке площадью 0,57 га на ул. Вознесенский спуск, 28-30.

В мае 2018 года на основании акта внеплановой проверки инспектор Департамента ГАСК в Киеве эти ГУО отменил, поскольку намерения застройки противоречат Генплану столицы. Функциональное назначение земли, на которой ведется строительство, является территорией общественных зданий и сооружений, а не жилой застройки.

Кроме того, инспекторы обнаружили несоответствие высоты застройки, которая не может превышать 27 м в этом ареале, и об этом было указано в историко-градостроительном обосновании. Однако, в ГУО разрешена большая высотность объекта.

УТОС решение ГАСИ обжаловал в судк. Одним из аргументов стал тезис о том, что застройщики не несут ответственности и не могут испытывать негативных последствий в связи с несоответствием Генплану, так как ГУО им выдал уполномоченный орган КГГА.

Рассмотрев дело, ОАСК признал противоправным решение Департамента ГАСИ в Киеве об отмене ГУО застройки участка на ул. Вознесенский спуск, 28-30.

Ссылаясь на данные госкадастре и госакт на землю, ОАСК пришел к выводу, что участок относится к землям жилой и общественной застройки, а намерения застройки соответствуют Генплану. Следовательно, суд назвал недоказанными и безосновательными ссылки ГАСК на нарушение Управлением градостроительства и архитектуры КГГА закона при выдаче ГУО из-за несоответствия намерений застройки участка требованиям Генплана.

Согласно данным Градостроительного кадастра Киева, указанный участок является территорией исключительно общественных зданий и сооружений.

Суд также вспомнил, что участок застройки находится на землях историко-культурного назначения. Ссылаясь на другое судебное дело, суд отметил, что застройщик выполнил требования закона и ГУО, а именно: согласовал проектную документацию с органами охраны культурного наследия, получил в этих органах соответствующее разрешение; а также согласовал проектную документацию с Институтом археологии НАН Украины и Украинским обществом охраны памятников истории и культуры.

Кроме того, суд пришел к выводу, что ГАСИ приняла решение об отмене действия ГУО, выйдя за пределы своих полномочий и при отсутствии законных оснований. Суд сослался на то, что действующая на момент издания спорных ГУО редакция закона "О регулировании градостроительной деятельности" не предусматривала возможности отмены градостроительных условий и ограничений. Такую возможность законодатель предусмотрел в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования градостроительной деятельности", который вступил в силу 10 июня 2017 года.

На ул. Воскресенский спуск, 28-30, строится ЖК "Подол Град Vintage". Его начинали строить структуры экс-нардепа Максима Микитася, который сейчас является подозреваемым по делу НАБУ и находится в СИЗО.

Нынешними бенефициарами этой застройки являются структуры, связанные с экс-руководителем ГАСИ Киева во времена Януковича Сергеем Кучером, сыном экс-мэра столицы Степаном Черновецким и "смотрящим по Киеву" от ОП Денисом Комарницким.