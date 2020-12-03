Тасмания полностью перешла на возобновляемую энергию

Тасмания стала первым штатом Австралии и одной из первых юрисдикций на планете, которая может полностью обеспечивать свое население электроэнергией из возобновляемых "зеленых" источников – ветряных и гидроэлектростанций.

Министр энергетики Тасмании Гай Барнетт рассказал, что достичь 100% уровня чистоты в энергетике получилось благодаря внутренней политике и инвестициям в промышленность.

Стопроцентного порога Тасмания достигла после введения в эксплуатацию одной из последних ветровых турбин на электростанции в гавани Грэнвила.

По плану, там должны появиться еще две турбины. Тогда возобновляемой энергии станет больше, чем жители штата потребляют в среднем за год. Также такой экологический прорыв также создает новые рабочие места во всем штате.

Когда две последние турбины будут введены в эксплуатацию, Тасмания получит доступ к 10 741 ГВт-ч возобновляемых генерирующих мощностей, что превышает среднегодовую потребность в электроэнергии в 10 500 ГВт-ч.

Избыточное электричество собираются экспортировать на материковую часть Австралии, а также на международные рынки. К 2040 году объем "зеленой" энергетики планируют увеличить на 200% от нынешних потребностей в потреблении.

Кроме того, продолжается развитие возобновляемой водородной промышленности в Тасмании в рамках правительственной программы финансирования на сумму $50 млн.

Тасмания долгое время была одним из самых экологически чистых источников электроэнергии в Австралии. Большую часть электричества там обеспечивают гидроэлектростанции. Первую на острове построили еще в 1895 году.

Однако ранее Тасмании приходилось все же полагаться на дополнительные поставки газа и угля. С развитием ветроэнергетики остров смог уменьшить свою зависимость от такого импорта.

Теперь Тасмания стоит в одном ряду с Шотландией, Исландией и Коста-Рикой, которые уже также полностью перешли на возобновляемую энергетику.