Цены на золото растут на фоне слабого доллара

Цена на золото в четверг утром растет, поддерживаемая слабым долларом, свидетельствуют данные торгов.

Утром цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,37%, или на 6,7 доллара, до 1836,9 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал при этом на 0,15%, до 24,117 доллара за унцию, сообщает Прайм.

Стоимость желтого металла поддерживается более слабым курсом доллара. Ослабление доллара оказывает поддержку стоимости золота, так как в этом случае оно становится дешевле для держателей иностранной валюты. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,14%, до 90,99 пункта.

Снижение курса американской валюты, в свою очередь, обусловлено оптимизмом вокруг стимулирования экономики США и прогрессом в области разработки вакцин от коронавируса. Переговоры вокруг проекта экстренной поддержки американской экономики на 908 миллиардов долларов, представленного группой сенаторов от обеих партий США, вселяют надежду трейдерам на принятие решения.

"Переговоры по стимулам… поддержат золото в краткосрочной перспективе, поскольку это ослабит доллар США", — сказал Майкл Лэнгфорд, исполнительный директор консалтинговой компании AirGuide.

Золото рассматривается как средство защиты от инфляции, которая может возникнуть в результате крупных стимулирующих мер.