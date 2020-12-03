Американский индекс S&P 500 обновил рекордный максимум

Американский фондовый индекс S&P 500 по итогам торгов 2 декабря обновил рекордный максимум второй день подряд, индекс Dow Jones также вырос, Nasdaq незначительно снизился.

Standard & Poor's 500 поднялся на 6,56 пункта (0,18%) - до 3669,01 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 59,87 пункта (0,2%) и составил 29883,79 пункта. Nasdaq Composite потерял 5,74 пункта (0,05%) и составил 12349,37 пункта, сообщает Интерфакс.

По прогнозу аналитиков Barclays, фондовый индекс Standard & Poor's 500 может подняться до 4000 пунктов до конца 2021 года. При этом они ожидают, что доходность десятилетних гособлигаций США будет находиться на уровне 1,25% годовых к этому моменту. На закрытие торгов во вторник значение S&P 500 составляло 3662,45 пункта, доходность десятилетних US Treasuries - 0,929% годовых.

Фондовый рынок колебался между ростом и снижением, но получил поддержку от лидера демократического большинства в Палате представителей Конгресса Стени Хойера, который сказал, что надеется на достижение сделки по новым бюджетным стимулам уже в эти выходные, пишет MarketWatch. Хойер отметил, что обсудил этот вопрос с лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом.

"Мы согласились, что оптимально будет прийти к соглашению к концу этих входных, чтобы текст соглашения был составлен и документально зафиксирован и мы могли рассмотреть его уже в среду или четверг на следующей неделе", - сказал он.

Днем ранее группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. В среду спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенат Чак Шумер призвали Макконнелла использовать это предложение как основу переговоров.

"В качестве компромисса мы считаем, что двухпартийное предложение, представленное вчера сенаторами, должно быть использовано как основа для немедленного начала переговоров с участием обеих партий и палат", - говорится в их совместном заявлении.

Великобритания в среду стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от COVID-19 производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

Избранный президент США Джо Байден заявил The New York Times, что не будет сразу отменять таможенные пошлины на китайские товары, введенные администрацией Дональда Трампа.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось лишь на 307 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (ADP). Экономисты, прогнозировали рост на 410 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в октябре число рабочих мест выросло на 404 тыс.

Акции Pfizer в среду подорожали на 3,5% на новостях об одобрении ее вакцины от коронавируса в Великобритании.

Бумаги Merck & Co.прибавили в цене 0,3%. Американский фармпроизводитель сообщил, что продал свою долю в Moderna, акции которой подскочили в цене благодаря разработке вакцины от коронавируса.

Котировки Salesforce.com упали на 8,5%. Американский поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами покупает разработчика сервиса обмена сообщениями Slack Technologies Inc. за $27,7 млрд.

Цена акций Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. выросла на 2%, несмотря на то, что круизный оператор продлил приостановку всех круизов до конца февраля.