Минэнерго предлагает провести "зеленые" аукционы на 365 МВт
Министерство энергетики Украины предлагает в 2021 году определить годовую квоту поддержки производства электроэнергии из возобновляемых источников в объеме 365 МВт, свидетельствуют данные подготовленной министерством презентации, имеющейся в распоряжении "Энергореформы".
Согласно презентации, годовая квота для СЭС составит 155 МВт, для ВЭС – 150 МВт, для других объектов ВИЭ – 60 МВт, сообщает Интерфакс-Украина.
Как указано в презентации, аукционы планируется проводить с июня 2021 года.
Исходя из презентации, эти расчеты министерство планирует внести в распоряжение правительства о проведении так называемых "зеленых" аукционов.
Джерело: Интерфакс-Украина
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Панас Стець
показати весь коментар03.12.2020 12:50 Відповісти Мені подобається 0
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