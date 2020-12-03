Минэнерго предлагает провести "зеленые" аукционы на 365 МВт

Министерство энергетики Украины предлагает в 2021 году определить годовую квоту поддержки производства электроэнергии из возобновляемых источников в объеме 365 МВт, свидетельствуют данные подготовленной министерством презентации, имеющейся в распоряжении "Энергореформы".

Согласно презентации, годовая квота для СЭС составит 155 МВт, для ВЭС – 150 МВт, для других объектов ВИЭ – 60 МВт, сообщает Интерфакс-Украина.

Как указано в презентации, аукционы планируется проводить с июня 2021 года.

Исходя из презентации, эти расчеты министерство планирует внести в распоряжение правительства о проведении так называемых "зеленых" аукционов.