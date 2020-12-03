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Минэнерго предлагает провести "зеленые" аукционы на 365 МВт

Минэнерго предлагает провести

Министерство энергетики Украины предлагает в 2021 году определить годовую квоту поддержки производства электроэнергии из возобновляемых источников в объеме 365 МВт, свидетельствуют данные подготовленной министерством презентации, имеющейся в распоряжении "Энергореформы".

Согласно презентации, годовая квота для СЭС составит 155 МВт, для ВЭС – 150 МВт, для других объектов ВИЭ – 60 МВт, сообщает Интерфакс-Украина.

Как указано в презентации, аукционы планируется проводить с июня 2021 года.

Исходя из презентации, эти расчеты министерство планирует внести в распоряжение правительства о проведении так называемых "зеленых" аукционов.

Джерело:  Интерфакс-Украина
альтернативна енергетика (699) Зелений тариф (333) Міненерго (921)


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Фото интересное... поп с кадилом , это сильно помогает в зеленой энергетике? больше солнца привлекает, ночи делает короче, зимы безхмарными??? - убожесто для идиотов.
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03.12.2020 12:50 Відповісти

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