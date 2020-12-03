ОПЕК может продлить сокращение добычи нефти

Альянс ОПЕК+ по итогам заседания в четверг, вероятно, продлит текущие сокращения добычи с последующим постепенным ее увеличением.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"ОПЕК+ склоняется к продлению сроков сокращения добычи нефти с постепенным увеличением добычи в последующие месяцы", — говорится в сообщении.

Сейчас ОПЕК+, согласно стартовавшей с мая сделке, сокращает добычу нефти на 7,7 миллиона баррелей в сутки. Далее предполагается, что с января 2021 года до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки. Альянс думает отложить этот шаг на некоторое время, но консенсуса пока нет.

После двухдневного перерыва, взятого по итогам безрезультатной встречи ОПЕК, страны ОПЕК+ вновь соберутся за столом переговоров 3 декабря в режиме видеоконференции. Члены альянса должны окончательно определиться с параметрами сделки по сокращению добычи на период с 2021 года.