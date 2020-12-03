Крупные сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо

Со 2 на 3 декабря ряд региональных операторов розничного рынка повысили стоимость топлива в пределах 10-50 коп./л.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", сообщает encorr.

В частности, все виды топлива на станциях сети "Параллель" подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 26,08 грн/л, А-95 — до 27,08 грн/л, ДТ — до 26,08 грн/л. На столько же подняла цены Route 20

В сети SUN OIL бензины подорожали на 43 коп./л. ДТ — на 10 коп/. Так, цена бензина А-92 выросла до 21,78 грн/л, А-95 — до 22,78 грн/л, ДТ — 21,96 грн/л. "БРСМ-Нафта" и Motto подняли цену на дизтопливо на 20 и 30 коп./л., до 12,29 и 12,28 грн/л, соответственно, в Днепропетровской области.

Такие сети как "Фактор" и Luxwen подняли цены 30-40 коп/л (см. табл.).

Топливо в розничных сетях начало дорожать на прошлой неделе. Основным фактором, который повлиял на увеличение его стоимости, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, за неделю мировые цены на нефть выросли на 9%, до $47/барр., а стоимость нефтепродуктов в Европе – на 9-10%. Также подстегнуло операторов к корректировкам цен на стелах и колебание курса гривны относительно доллара и евро.