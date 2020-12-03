ООН выделит Украине 128 миллионов на развитие цифровой грамотности

Швеция и Программа развития ООН предоставляют финансирование на поддержку электронных и инклюзивных сервисов для уязвимых групп населения Украины, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Об этом Федоров написал в Facebook.

"Сотрудничество с Минцифрой будут проходить в рамках проекта "Электронные, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине" (Поддержка DIA) с бюджетом 128 млн грн (примерно $4,5 млн)", - заявил он.

Проект направлен на улучшение качества доступа украинцев к электронным административно-социальным услугам.

Миницифры будет работать над: комплексными услугами для уязвимых групп населения; разработкой программного обеспечения для услуг и сопутствующего оборудования; созданием стойкой инфраструктуры и доступом к информационно-коммуникативным технологиям; повышением уровня цифровой грамотности; коммуникационными кампаниями об электронных услугах и созданием служб поддержки пользователей; системой повышения квалификации и созданием нормативной базы; учебными и тренинговыми программами в госорганах, ЦПАУ и т. д.; сотрудничеством с офисом Уполномоченного по правам человека.

По словам вице-премьера, период реализации программы – январь 2021 года – декабрь 2023 года.