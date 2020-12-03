Нацбанк введет оценку социальных и экологических рисков заемщиков, – Шевченко
Национальным банком Украины планируется также внедрение оценки социальных и экологических рисков заемщиков в банках.
Об этом в Facebook заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.
По словам Шевченко, Национальный банк Украины уже начал выстраивать будущий ландшафт зеленого финансирования в Украине, начиная с регуляторных правил и стандартов, создания с нуля терминологии зеленого финансирования.
"Мы адаптируем лучшие практики ESG в культуру коммерческих банков, которые предусматривают, например, введение рекомендаций для руководителей финансовых учреждений по изменению подходов к оценке рисков, учитывая экологические критерии и тому подобное", - заявил Шевченко.
"Планируется также внедрение современной оценки социальных и экологических рисков заемщиков в банках", - добавил он.
По словам Шевченко, финансовые регуляторы во всем мире уделяют все больше внимания проблемам сохранения экологии и пытаются участвовать в улучшении экологического состояния в мире на своем уровне.
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