Dragon Capital купила Львовский индустриальный парк

Компания Dragon Capital приобрела проект индустриального парка "Рясне-2", который расположен на земельном участке площадью 23,5 га возле Львова у компании CTP.

Об этом сообщает пресс-служба Dragon Capital

На территории индустриального парка предусмотрено развитие шести складских и производственных помещений суммарной площадью 140 тыс. кв. м. Проект расположен на трассе М10, по направлению к границе с Польшей, на расстоянии 60 км от КПП "Краковец".

"Это уже второй индустриальный парк в портфеле активов по недвижимости Dragon Capital. Первый проект, Индустриальный парк Е40, расположен на участке площадью 49 га на Житомирской трассе, в 20 км от Киев", - сказал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.



Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

Основатель и глава Dragon Capital Томаш Фиала является владельцем медиахолдинга "НВ", куда входят одноименные журнал, портал и радио.