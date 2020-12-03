"Укрзализныця" создала центр обслуживания групповых пассажирских перевозок

АО "Укрзализныця" создала специальный центр для оптовых пассажирских перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Компания сообщает, что клиенты, которые заказывают групповые перевозки и другие услуги, получили специальное помещение, где можно это сделать удобно и быстро.

"На очереди - возможность оформить групповые заказы и другие услуги онлайн. Уже работаем над реализацией таких возможностей", - заявили в "Укрзализныце".

Планируется, что центр обслуживания пассажиров прежде всего будет обслуживать клиентов, которые делают групповые заказы на пассажирские перевозки, заказывают вагон-салон, дополнительный вагон или поезд. Это могут быть и туристические компании, и частные лица, которые организуют групповые перевозки.

Кроме классических пассажирских перевозок в центре можно заказать вагон-автомобилевоз, багажный вагон, автомобильный трансфер, экскурсионное обслуживание, питание в поездах (салонах-вагонах, туристических поездах), организацию сформированных туристических пакетов и многое другое.

Центр работает ежедневно с 8:00 до 20:00, находится в помещении Южного вокзала станции Киев-Пассажирский (Киев, ул. Вокзальная, 1а).