Фонд госимущества продал спиртзавод в Хмельницкой области за 61 миллион

ООО "СКН "Сучасна Комерційна Нерухомість" приобрело на онлайн-аукционе Довжоцкий спиртовый завод (Хмельницкой области) ГП "Укрспирт" за 61 млн грн.

Согласно данным в системе "ProZorrо.Продажи", стартовая цена объекта составляла 29,33 млн грн, а участие в аукционе приняли две компании, передает Интерфакс-Украина.

Победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации спиртзавода будет считаться официально завершенным.

Объект расположен в с. Довжок, ул. Унявко, 1 (Камянец-Подольский район Хмельницкой области). Суточная мощность производства – 3,7 тыс. дал (модернизированное предприятие средней мощности по производству технического спирта). Год основания – 1896, модернизации – 2019. Производство на объекте временно приостановлено.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром ООО "СКН "Сучасна Комерційна Нерухомість" является Дмитрий Березовенко. Компания занимается организацией строительства зданий. Компания зарегистрирована в ЕГР 6 февраля 2020 года.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

Дебютный аукцион по приватизации первого объекта ГП "Укрспирт" – Немировского спиртзавода (Винницкая область) состоялся 15 октября. Завод был продан ООО "ЛВН Лимитед", акционерам Nemiroff, за 55,08 млн грн, что на 5 млн грн выше стартовой цены. Компания-победитель была единственной, подавшей заявку на участие в аукционе.

В целом, начиная с 15 октября, на онлайн-аукционах успешно приватизировано двенадцать заводов ГП "Укрспирт".

Фонд госимущества Украины ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".