Рада внесла изменения в закон о коммунальных услугах

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2458 во втором чтении проголосовали 240 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту №2458, из-за законодательной коллизии с мая 2018 года у НКРЭКУ отсутствуют полномочия по установлению тарифов на услугу по снабжению тепловой энергии, при этом местным властям эти полномочия не переданы. Таким образом, до сих пор продолжают действовать тарифы на производство тепла, установленные в 2018 году. Законом предложено устранить эту коллизию, что позволит органам местной власти устанавливать тарифы на услуги по снабжению тепловой энергии и горячей воды.

Кроме того, документ должен урегулировать вопросы договорных отношений совладельцев многоквартирных домов с исполнителями коммунальных услуг.

В частности, законом предоставляется управляющему право действовать от имени совладельца многоквартирного дома как его представителя в отношениях с исполнителями коммунальных услуг на основании письменного заявления такого совладельца многоквартирного дома. Главное юридическое управление Верховной Рады отмечает, что отсутствие четко обозначенного круга обязанностей управляющего может создавать коррупционные риски и приводить к конфликтам с собственниками квартир.

Кроме того, ко второму чтению из законопроекта изъяли норму, которая предусматривала возможность несанкционированного доступа к жилью без получения согласия его владельца для ограничения (прекращения) предоставление коммунальной услуги. В окончательной редакции право доступа к к помещениям остается для представителей оператора газораспределительных систем, однако порядок его реализации должен быть установлен отдельным законом. При этом Главное юридическое управление Верховной Рады отмечает, что такое право противоречит Конституции, которая гарантирует неприкосновенность жилища.