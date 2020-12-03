"Приватбанк" списал в октябре кредиты на 38 миллиардов
Доля проблемных активов (NPL) в банковском секторе продолжает существенно снижаться второй месяц подряд. Так, в октябре доля NPL снизилась с 45,6%, до 43,4% на 1 ноября.
Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook.
"Существенное снижение стало возможным благодаря работе государственных банков по очистке балансов от проблемных активов. В октябре 2020 государственный "Приватбанк" списал с баланса 38 млрд грн неработающих кредитов, под которые были ранее сформированы 100% резервов. В результате доля проблемных активов в "Приватбанке" снизилась с 79,2% до 76,7%. Другие государственные банки также продолжают работу по повышению качества своих портфелей. В октябре доля NPL в их портфелях снизилась с 43,5% до 42,9%", – сказано в сообщении.
В НБУ напомнили, что списание проблемных кредитов является одной из основных мер в рамках трехлетних планов сокращения объемов проблемных кредитов в государственных банках, одобренных Советом по финансовой стабильности. Указанными планами предусмотрено сокращение портфеля NPL государственных банков на 305 млрд грн за три года.
В НБУ также напоминают, что списание не означает прощения долгов – банки продолжат работу по их взысканию.
Как сообщалось, государственный "Укрэксимбанк" 30 сентября списал неработающие кредиты на 17 млрд грн. В течение следующих трех лет банк планирует списать еще 39 млрд грн.
Ранее государственный "Ощадбанк" в первом полугодии списал неработающих активов на 22 млрд грн, что позволило снизить удельный вес плохих кредитов (NPL) в общем кредитном портфеле.
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Інші мерзотини паслися в інших державних банках.
Ну и что? С кого-то уже взыскали??? Подозреваю, что идет имитация деятельности в этом направлении. Если бы США тогда не навязало проверку Кролл, отчего узнали все, то уже давно было бы шито-крыто по договорняку.