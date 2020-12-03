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Новини
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"Приватбанк" списал в октябре кредиты на 38 миллиардов

Доля проблемных активов (NPL) в банковском секторе продолжает существенно снижаться второй месяц подряд. Так, в октябре доля NPL снизилась с 45,6%, до 43,4% на 1 ноября.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook.

"Существенное снижение стало возможным благодаря работе государственных банков по очистке балансов от проблемных активов. В октябре 2020 государственный "Приватбанк" списал с баланса 38 млрд грн неработающих кредитов, под которые были ранее сформированы 100% резервов. В результате доля проблемных активов в "Приватбанке" снизилась с 79,2% до 76,7%. Другие государственные банки также продолжают работу по повышению качества своих портфелей. В октябре доля NPL в их портфелях снизилась с 43,5% до 42,9%", – сказано в сообщении.

В НБУ напомнили, что списание проблемных кредитов является одной из основных мер в рамках трехлетних планов сокращения объемов проблемных кредитов в государственных банках, одобренных Советом по финансовой стабильности. Указанными планами предусмотрено сокращение портфеля NPL государственных банков на 305 млрд грн за три года.

В НБУ также напоминают, что списание не означает прощения долгов – банки продолжат работу по их взысканию.

Как сообщалось, государственный "Укрэксимбанк" 30 сентября списал неработающие кредиты на 17 млрд грн. В течение следующих трех лет банк планирует списать еще 39 млрд грн. 

Ранее государственный "Ощадбанк" в первом полугодии списал неработающих активов на 22 млрд грн, что позволило снизить удельный вес плохих кредитов (NPL) в общем кредитном портфеле.

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Джерело:  Fscebook
банки (6951) кредит (3275) Приватбанк (1781)


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Топ коментарі
+9
вместо взыскания активов и привлечения к ответственности воров просто списывают десятки ярдов- вот это эффективность епта.
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03.12.2020 15:28
+7
Я так понял - за наш счет банкет.
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03.12.2020 16:18
+6
а хто буде вишукувати,притягати?олігархам "слуги" списують борги на сотні млрдів а з населення тим часом будуть вибивати останню копійку..
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03.12.2020 16:19
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вместо взыскания активов и привлечения к ответственности воров просто списывают десятки ярдов- вот это эффективность епта.
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03.12.2020 15:28 Відповісти
а хто буде вишукувати,притягати?олігархам "слуги" списують борги на сотні млрдів а з населення тим часом будуть вибивати останню копійку..
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03.12.2020 16:19 Відповісти
Я так понял - за наш счет банкет.
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03.12.2020 16:18 Відповісти
Коломойші напевно і іншим аффільованим з ним?
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03.12.2020 17:00 Відповісти
Ну да. А кому ж ще. ПриватБанк завжди був годівницею саме Коломойші.
Інші мерзотини паслися в інших державних банках.
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03.12.2020 17:28 Відповісти
понятно кому списали - всё своим а мы быдло
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03.12.2020 17:27 Відповісти
Не бидло, а безправна робоча сила яка не може за себе постояти бо постійно змінює гетьманів. . . якось так.
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03.12.2020 17:29 Відповісти
нормально ты так в муку перданул
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04.12.2020 01:16 Відповісти
Списали бы все --- было бы вообще 0% проблемных... и можно на Нобелевскую премию подавать....
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03.12.2020 17:56 Відповісти
"списание не означает прощения долгов - банки продолжат работу по их взысканию".
Ну и что? С кого-то уже взыскали??? Подозреваю, что идет имитация деятельности в этом направлении. Если бы США тогда не навязало проверку Кролл, отчего узнали все, то уже давно было бы шито-крыто по договорняку.
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03.12.2020 18:32 Відповісти
Странно, Коломойский давно не при делах, а из государственного Привата вымывают десятки миллиардов, причем подают как достижение - стало меньше проблемных кредитов, ура!
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03.12.2020 21:00 Відповісти
Вы цук себе списание долгов делаете , встеб этот оставьте идиотам .
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03.12.2020 21:15 Відповісти
кому списали, кто эти удачливые бизнесмены? Кого за деклараци посадили? Привлекли 78 из них 56 из сельсовета одного осудили.
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04.12.2020 08:41 Відповісти

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