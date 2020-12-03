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Рада разрешит брать на госслужбу чиновников старше 65 лет

Рада разрешит брать на госслужбу чиновников старше 65 лет

Верховная Рада одобрила изменения в закон "О государственной службе" относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4096 в первом чтении проголосовали 260 народных депутатов.

Законопроектом предлагается исключить норму закона, которой запрещено поступление на государственную службу лица, достигшего 65-летнего возраста, предоставив возможность назначения лица старше 65 лет на должность государственной службы сроком на один год с правом повторного назначения без обязательного проведения конкурса.

Законопроектом предусматривается также, что в связи с потребностями службы государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста.

Автор: 

ВР (2865) законопроєкт (1667) парламент (1948) пенсіонери (430) держслужбовці (105)


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Яка ганьба! Не накрали до 65? Та ще й помічники депутатів тепер без освіти можуть бути. Значить помічникам тепер навіть і купляти дипломи не треба. Шикарно вирішує зелена багнюка кадрові питання!
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03.12.2020 15:31 Відповісти
Молодые специалисты не могут найти работу, семьи голодают, а эти ...устраивают своих старых родителей на работу в министерства. Где найти работу выпускникам ВУЗов если все занято старыми пердунами и пердуньями ?
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04.12.2020 16:05 Відповісти

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