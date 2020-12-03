Рада разрешит брать на госслужбу чиновников старше 65 лет

Верховная Рада одобрила изменения в закон "О государственной службе" относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4096 в первом чтении проголосовали 260 народных депутатов.

Законопроектом предлагается исключить норму закона, которой запрещено поступление на государственную службу лица, достигшего 65-летнего возраста, предоставив возможность назначения лица старше 65 лет на должность государственной службы сроком на один год с правом повторного назначения без обязательного проведения конкурса.

Законопроектом предусматривается также, что в связи с потребностями службы государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста.