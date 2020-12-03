СБУ пришла с обысками в "Укроборонпром" (обновлено)
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в помещениях государственного концерна "Укроборонпром" и компании "Укрспецэкспорт", которая является участником концерна.
Об этом говорится в сообщении "Укроборона" в Facebook.
"Сообщаем, что сегодня, 3 декабря 2020 года, сотрудниками СБУ проводятся обыски в помещениях "Укроборонпрома" и компании "Укрспецэкспорт", которая является участником концерна", – сказано в сообщении.
Сообщается, что обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов и проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева.
"Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт" обеспечивают максимальное содействие правоохранительным органам и предоставляют всю информацию и документы в рамках постановления суда. Оба учреждения работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.
В свою очередь в пресс-центре СБУ в четверг вечером сообщили, что кроме "Укрспецэкспорта" и "Укроборонпрома" обыски проводятся и одной из иностранных структур.
Уголовное производство по делу ведется по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса ("государственная измена"). В ходе обысков следствие надеется задокументировать факты возможной причастности должностных лиц к осуществлению деятельности в интересах одной из стран Южной Азии в ущерб обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.
"Установлено, что противоправная деятельность представителей отечественного спецэкспортера связана с искусственным привлечением посреднической иностранной структуры, что привело к возможной потере Украиной рынков вооружения в отдельных странах азиатского региона, торможению действующих контрактов ГК "Укрспецэкспорт", а также созданию препятствий для заключения новых внешнеэкономических контрактов. По предварительным оценкам, ущерб государственным интересам составляет около $100 млн", – сказано в сообщении СБУ.
Как сообщалось, утром 3 декбаря президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева, который до этого возглавлял Херсонскую ОГА.
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"https://defence-ua.com/news/zsu_zakupili_41_tsivilnu_vantazhivku_maz_na_8_mln_griven_dorozhche_nizh_vijskovij_variant-2225.html ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант ".
Так что там зебилы рассказывали нам про Свинарчуков, мифические миллиарды и барыг на крови?
Вот ты их грузанул своим вопросом. Они теперь
пол года будут думатьулыбнуться и скажут что тебя Порох купил.
Сколько идиоту не приводи доказательств а он останется идиотом. Поэтому сколько ты им лицом в факты, как щенка в мочу не тыкай - они не поймут. Это клиника.