СБУ пришла с обысками в "Укроборонпром" (обновлено)

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в помещениях государственного концерна "Укроборонпром" и компании "Укрспецэкспорт", которая является участником концерна.

Об этом говорится в сообщении "Укроборона" в Facebook.

"Сообщаем, что сегодня, 3 декабря 2020 года, сотрудниками СБУ проводятся обыски в помещениях "Укроборонпрома" и компании "Укрспецэкспорт", которая является участником концерна", – сказано в сообщении.

Сообщается, что обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов и проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева.

"Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт" обеспечивают максимальное содействие правоохранительным органам и предоставляют всю информацию и документы в рамках постановления суда. Оба учреждения работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-центре СБУ в четверг вечером сообщили, что кроме "Укрспецэкспорта" и "Укроборонпрома" обыски проводятся и одной из иностранных структур.

Уголовное производство по делу ведется по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса ("государственная измена"). В ходе обысков следствие надеется задокументировать факты возможной причастности должностных лиц к осуществлению деятельности в интересах одной из стран Южной Азии в ущерб обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

"Установлено, что противоправная деятельность представителей отечественного спецэкспортера связана с искусственным привлечением посреднической иностранной структуры, что привело к возможной потере Украиной рынков вооружения в отдельных странах азиатского региона, торможению действующих контрактов ГК "Укрспецэкспорт", а также созданию препятствий для заключения новых внешнеэкономических контрактов. По предварительным оценкам, ущерб государственным интересам составляет около $100 млн", – сказано в сообщении СБУ.

Как сообщалось, утром 3 декбаря президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева, который до этого возглавлял Херсонскую ОГА.