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СБУ пришла с обысками в "Укроборонпром" (обновлено)

СБУ пришла с обысками в

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в помещениях государственного концерна "Укроборонпром" и компании "Укрспецэкспорт", которая является участником концерна.

Об этом говорится в сообщении "Укроборона" в Facebook.

"Сообщаем, что сегодня, 3 декабря 2020 года, сотрудниками СБУ проводятся обыски в помещениях "Укроборонпрома" и компании "Укрспецэкспорт", которая является участником концерна", – сказано в сообщении.

Сообщается, что обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов и проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева.

"Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт" обеспечивают максимальное содействие правоохранительным органам и предоставляют всю информацию и документы в рамках постановления суда. Оба учреждения работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-центре СБУ в четверг вечером сообщили, что кроме "Укрспецэкспорта" и "Укроборонпрома" обыски проводятся и одной из иностранных структур.

Уголовное производство по делу ведется по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса ("государственная измена"). В ходе обысков следствие надеется задокументировать факты возможной причастности должностных лиц к осуществлению деятельности в интересах одной из стран Южной Азии в ущерб обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

"Установлено, что противоправная деятельность представителей отечественного спецэкспортера связана с искусственным привлечением посреднической иностранной структуры, что привело к возможной потере Украиной рынков вооружения в отдельных странах азиатского региона, торможению действующих контрактов ГК "Укрспецэкспорт", а также созданию препятствий для заключения новых внешнеэкономических контрактов. По предварительным оценкам, ущерб государственным интересам составляет около $100 млн", – сказано в сообщении СБУ.

Как сообщалось, утром 3 декбаря президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева, который до этого возглавлял Херсонскую ОГА.  

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Джерело:  Facebook
обшук (605) СБУ (1536) Укроборонпром (752)


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И это еще не все.

"https://defence-ua.com/news/zsu_zakupili_41_tsivilnu_vantazhivku_maz_na_8_mln_griven_dorozhche_nizh_vijskovij_variant-2225.html ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант ".

Так что там зебилы рассказывали нам про Свинарчуков, мифические миллиарды и барыг на крови?
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04.12.2020 02:04 Відповісти
Пощади ЗЕдебилоидов. Они такие эфимерно беззащитные. Даже перед твоим интеллектом.
Вот ты их грузанул своим вопросом. Они теперь пол года будут думать улыбнуться и скажут что тебя Порох купил.

Сколько идиоту не приводи доказательств а он останется идиотом. Поэтому сколько ты им лицом в факты, как щенка в мочу не тыкай - они не поймут. Это клиника.
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04.12.2020 08:18 Відповісти
Не забуваємо хто там в смотрящій раді, у них там зараз усіх рильце в пушку і час відповідати.
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04.12.2020 07:31 Відповісти
Где это видано, гос.предприятие жалуется в прессе на законный обыск!? Ребята совсем берега потеряли. Ноздря пришел как победитель, хотел всех рассортировать как он привык на вторсырье.. Продал государство, опустят как последнего подонка. https://www.youtube.com/watch?v=NnXQQ3aJRjk
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04.12.2020 09:20 Відповісти

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