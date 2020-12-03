"Метинвест" Ахметова отчитался о падении выручки на 10%

За 9 месяцев 2020 года нидерландская Metinvest B.V., материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", сократила консолидированную выручку на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $7,63 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на предварительную финансовую отчетность по итогам работы в первом-третьем квартале 2020 года.

Снижение выручки в отчете поясняется снижением мировых цен на металлопродукцию, коксующиеся угли и кокс.

В частности, за отчетный период выручка в Украине снизилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $2,15 млрд.

В то же время выручка от реализации на прочих рынках сократилась на 9% – до $5,48 млрд, обеспечив 72% консолидированной выручки. В том числе выручка в Европе снизилась на 30%, в странах Ближнего Востока и Северной Африки – на 3%, в странах СНГ – на 24%, тогда как выручка в Юго-Восточной Азии выросла на 72% благодаря возобновлению продаж в Китай, а в Северной Америке – на 4%, в основном, благодаря росту отгрузок чушкового чугуна. Продажи в прочие регионы выросли на 25%.

В компании уточнили, что за 9 месяцев 2020 года выручка металлургического сегмента сократилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $5,98 млрд. За этот же период выручка горнодобывающего сегмента увеличилась на 1% – до $1,65 млрд.

За 9 месяцев 2020 года консолидированный показатель EBITDA группы составил 1,38 млрд, что на 16% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий долг группы "Метинвест" с начала года сократился на 3% и по состоянию на 30 сентября составил $2,93 млрд. При этом денежные средства и их эквиваленты более чем удвоились с начала года и по состоянию на 30 сентября 2020 года составили $649 млн.

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Как сообщалось, материнская компания группы "Метинвест" Metinvest B.V. завершила январь-июнь 2020 года с чистым убытком в размере $240 млн с отрицательной маржой 5%, тогда как в аналогичном периоде прошлого года получила чистую прибыль $408 млн с положительной маржой 7%.

Metinvest B.V. (Нидерланды) в 2019 году снизила чистую прибыль в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом – до $341 млн с $1,19 млрд. Ее выручка сократилась на 10% – до $10,76 млрд, EBITDA – на 52%, до $1,21 млрд при падении маржи на 10 п.п. – до 11% с 21%.

Общая задолженность компании за 2019 год возросла на 11% по сравнению с 2018 годом – до $3,03 млрд с $2,74 млрд.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского, совместно управляющие компанией.