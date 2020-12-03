Зеленский назначил нового главу Хмельницкой области
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гамалия председателем Хмельницкой областной государственной администрации (ОГА).
Как сообщает БизнесЦензор, соответствующий указ №535/2020 от 3 декабря обнародован на официальном сайте главы государства.
Гамалий – предприниматель из Каменца-Подольского, является совладельцем ООО "Интерсити Авто", ООО "Барс", собственником ООО "Делиция", занимается международными перевозками и ресторанной деятельностью.
Как сообщалось, 24 ноября президент Владимир Зеленский своим указом уволил Дмитрия Габинета с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.
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