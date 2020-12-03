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Зеленский назначил нового главу Хмельницкой области

Зеленский назначил нового главу Хмельницкой области

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гамалия председателем Хмельницкой областной государственной администрации (ОГА).

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующий указ №535/2020 от 3 декабря обнародован на официальном сайте главы государства.

Гамалий – предприниматель из Каменца-Подольского, является совладельцем ООО "Интерсити Авто", ООО "Барс", собственником ООО "Делиция", занимается международными перевозками и ресторанной деятельностью.

Как сообщалось, 24 ноября президент Владимир Зеленский своим указом уволил Дмитрия Габинета с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Автор: 

Зеленський Володимир (2507) призначення (1140) Хмельниччина (141) Хмельницький (124)


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